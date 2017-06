El duro mensaje de Arnold Shwarzenegger contra Trump

"Un hombre no puede detener muestro progreso", es así como el actor y ex gobernador de California, Arnold Shwarzenegger criticó al presidente Donald Trump luego de que abandonara el acuerdo de París contra el cambio climático.

"Un hombre no puede detener nuestra revolución de la energía limpia. Y un hombre no puede volver hacia atrás en el tiempo", continúa Shwarzenegger en un video difundido en redes sociales.



"El presidente Trump dice que se retirará del acuerdo de París sobre el cambio climático. Mi mensaje para usted, señor presidente, es que como servidor público, especialmente como presidente, su primera y más importante responsabilidad es proteger a la gente", señala el ex gobernador.



"200 mil personas mueren cada año en EEUU debido a la polución atmosférica y la mitad de nuestros ríos y corrientes de agua están demasiado contaminados para nuestra salud. No podemos sentarnos y no hacer nada mientras la gente está enfermando y muriendo especialmente cuando usted sabe que hay otra vía.



"Señor presidente, sé que debe ser más fácil y cómodo mirar hacia atrás. Y para mucha gente, el pasado que conocemos es menos pavoroso que el futuro que no conocemos. Pero algunos de nosotros sabemos cómo será un futuro con energía limpia. Y no da miedo. Hemos visto en ciudades y estados de todo el mundo. De hecho sabemos que el futuro con energía sucia con asma, enfisema y cáncer es mucho mucho más terrorífico. Así que, por favor, señor presidente, elija el futuro".



Apenas este jueves, Trump anunció al mundo que su país se retiraba del acuerdo de París, aunque buscaría regresar tras una negociación.



Sin embargo, varios presidentes y líderes europeos de Francia, Alemania e Italia, indicaron que no puede ser renegociado el pacto.



El presidente de Francia, Emmanuel Macron, la canciller de Alemania, Angela Merkel y el primer ministro de Italia, Paolo Gentiloni, mencionaron que lamentan la decisión de Estados Unidos de salir del tratado alcanzado en 2015.



Los tres líderes dijeron que consideran que el acuerdo es “fundamental en la cooperación entre nuestros países para que ataquemos efectivamente y a tiempo el cambio climático”.



Añadieron que lo establecido por el tratado es “irreversible, y creemos firmemente que el Acuerdo de París no puede ser renegociado”.



Macron, Merkel y Gentiloni destacaron que ellos permanecerán en el acuerdo y “redoblaremos nuestros esfuerzos” para apoyar a las naciones más pobres y amenazadas.

(Con información de AP)