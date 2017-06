Asesinan a ex regidor y lesionan a dos

Un ex regidor murió acribillado en un estacionamiento junto a una forrajera, en donde quedaron heridos el dueño del lugar y un ex comandante de la Policía Municipal.



El ataque ocurrió ayer a las 7:50 de la noche de ayer en el cruce de las calles Remedios y Prolongación Niños Héroes, en la Zona Centro de Pénjamo.



En el lugar murió Armando Mendoza Duarte, de 65 años, regidor en la Administración Municipal 1998-2000.



Paramédicos de la Cruz Roja llevaron a un hospital a Gilberto Cancha García, de aproximadamente 70 años, y a Jorge Herrera Reyes, de alrededor de 55, comandante de Policía Municipal en el periodo 2006-2009.



Los tres hombres platicaban en el estacionamiento, junto a una forrajera, cuando cuatro o cinco desconocidos armados llegaron y les dispararon.



Los atacantes salieron corriendo y de acuerdo a testigos más adelante subieron a una camioneta.



Socorristas acudieron a auxiliar a las víctimas pero el ex regidor había fallecido.



Los homicidas salieron y corrieron para entrar a un callejón y dirigirse a la base de camiones suburbanos.



Dicen testigos que ahí subieron a una camioneta de la que no se saben características.



Al lugar, tras llegar el reporte al operador del 911, se trasladaron paramédicos de Cruz Roja en dos ambulancias.



Al revisar los signos vitales del ex regidor notaron que ya estaba sin vida, en tanto Gilberto y el ex comandante tras recibir los primeros auxilios fueron trasladados al Hospital General.



Gilberto fue reportado estable y el ex comandante hasta anoche se encontraba grave.