Educan al mundo...¡con videojuegos!

Más de 50 países de Latinoamérica, Norteamérica y el sudeste de Asia ya utilizan los videojuegos educativos de la startup mexicana Yogome, pero la empresa fundada en 2012 por los potosinos Manolo Díaz y Alberto Colín próximamente expandirá su presencia a China, Corea y Japón.

"Son mercados que en términos de productos educativos tienen una demanda muy alta. Son culturas que no escatiman en lo que se refiere a educación para sus hijos", explicó Díaz.



La expansión será posible gracias a un fondo de inversión de 6.6 millones de dólares que la empresa consiguió recientemente de parte de los fondos Seaya Ventures, Variv Capital y Endeavor Catalyst, la inversión más grande hasta la fecha para una startup del País fuera del área de la tecnología financiera.



Sin embargo, para Yogome no ha sido fácil convertirse en una empresa referente en tecnología educativa. En cinco años desde su creación, la startup desarrolló más de mil minijuegos, construyó un equipo de 50 empleados y abrió oficinas en San Luis Potosí, México y San Francisco.



"Al estar en Silicon Valley y estar compitiendo contra los top de marcas globales o te pones las pilas o mueres", señaló Díaz.



"Tienes que estar pensando, por ejemplo, cómo le vas a quitar el sueño a Disney para que después te compre o hagas tu salida a la bolsa, porque si no estás pensando en calidad y en competir con los grandes desde el principio, estás haciendo algo mal".



Destinados a niños de primero a quinto de primaria, los videojuegos de Yogome están pensados como rápidas interacciones que cubren objetivos de aprendizaje de ocho materias diferentes, como matemáticas, geografía, programación e idiomas, entre otras. Actualmente, los juegos están disponibles en español, inglés, portugués y chino, pero pronto hablarán también japonés y coreano.



"Tenemos que asegurarnos de seguir creciendo y a cada usuario nuevo que llegue ofrecerle la mejor experiencia", dijo Díaz.



Normalmente, la empresa cobra 99 pesos o 5.99 dólares por cada mes de acceso a su plataforma educativa, pero con la inversión reciente, Yogome abrirá sus videojuegos a escuelas de México y Estados Unidos para que sus profesores y alumnos puedan jugar gratis durante un año, e impactar al menos 30 mil estudiantes que utilicen sus juegos como un apoyo didáctico. Los juegos de Yogome también son gratis para fundaciones sociales.



Según datos de EdTechXGlobal, el mercado de la tecnología educativa valdrá 252 mil millones de dólares para 2020. Yogome, por su parte, espera llegar a un millón de clientes y para atender la demanda, buscará integrar nuevos talentos latinos a su equipo por medio de un concurso para desarrolladores que lanzará próximamente.



"Va a haber una bolsa de más de 1 millón de pesos en premios para desarrolladores. Queremos motivar a los desarrolladores y todos esos juegos que de alguna manera sean relevantes y nos gusten a nosotros, los vamos a comprar para incorporarlos a nuestra currícula, y también contrataremos gente", adelantó Díaz.



"Queremos ser catalizadores en nuestra industria tanto en el país como en nuestra región y conseguir más talento", concluyó.