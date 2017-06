Ana Bárbara y Edith Márquez unidas sorprenden con su show

Previo a su presentación de este sábado, Ana Bárbara y Edith Márquez prometían que "Par de reinas" sería un auténtico duelo de campo, algo que ambas cumplieron íntegramente durante su presentación en la Arena Ciudad de México.



Dos horas y media bastó para que ambas intérpretes encendieran los ánimos de los presentes a su show, quienes pudieron disfrutar lo mejor de la carrera de ambas puesta en un solo espectáculo.



Desde su arribo al entarimado, las cantantes llegaron con todo su arsenal cargado de sensualidad y potentes voces, pues luciendo vestuarios sexys ambas cantaron "Ella y yo".



En esta ocasión el foro estaba igualmente conformado tanto de hombres como de mujeres, quizá era el género masculino quien más disfrutaba de los temas de desamor, pues por ratos se podía observar a más de uno interpretar a todo pulmón y con sentimiento.



Canciones como "Me asusta, pero me gusta", "Por qué te conocí", "Trampa maldita" y "Cómo me haces falta" fueron parte del show en el que las cantantes se cambiaron de atuendos en cinco ocasiones.



El espectáculo se dividió en cada una interpretando algunos de sus grandes éxitos para más tarde hacer dupla en otros más.



Alrededor de 25 canciones fueron las que los presentes pudieron escuchar, entre ellas "Bandido", "Ese beso", "Mi error, mi fantasía", "Mírame", y "Lo busqué".



Un grupo de fans de Márquez no dejó pasar la oportunidad de demostrarle su admiración a la cantante y colgaron una lona que estuvo acompañada de muchos gritos y piropos para la cantante.



Entre las sorpresas que el público pudo disfrutar estuvo un mariachi, el cual llegó a mitad del concierto y con el que ambas recordaron al desaparecido intérprete Juan Gabriel.



A pesar de que el show termino pasada la medianoche, el público terminó satisfecho de la primera presentación de "Par de reinas" en la Ciudad de México.