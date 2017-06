Se reúnen artistas en “One Love Manchester”

La cantante estadounidense Ariana Grande se presentó en el concierto "One Love Manchester", organizado por una iniciativa de ella, en honor a las víctimas del atentado en esa ciudad el pasado 22 de mayo.



Grande apareció en el escenario del Estadio Old Trafford de criquet para interpretar "Be Alright" y "Break Free".



Un cartel que incluye a Justin Bieber, Coldplay, Katy Perry, Miley Cyrus, Marcus Mumford y Take That presentarán el concierto "One Love Manchester" en el estadio de cricket Old Trafford de la ciudad.

El espectáculo se trasmitirá a todo el mundo y las ganancias obtenidas se destinarán a un fondo de emergencia creado por la ciudad de Manchester y la Cruz Roja Británica.

El ataque del 22 de mayo en el concierto de Grande en la Arena Manchester dejó 22 muertos y decenas de heridos. El viernes, la cantante de pop visitó a jóvenes fans en el Hospital Infantil Real de Manchester.

El show del domingo se realiza un día después de que un nuevo ataque terrorista azotara el corazón de Londres, dejando siete personas muertas. Las autoridades han dicho que el atentado comenzó cuando una camioneta embistió a peatones y posteriormente tres hombres atacaron con cuchillos a personas en bares y restaurantes.

“No renunciaremos ni tendremos miedo. No permitiremos que esto nos divida. No les dejaremos ganar”, escribió Grande en un comunicado cuando anunció el concierto la semana pasada. “Nuestra respuesta a esta violencia debe ser unirnos, ayudarnos unos a otros, amar más, cantar más fuerte y ser más generosos”.

También estarán los artistas Pharrell Williams, Usher, the Black Eyed Peas, Robbie Williams y Niall Horan.

El concierto se trasmitirá en varios sitios de internet, entre ellos Freeform, ABC y MTV.