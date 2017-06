En diversas ocasiones, no muchas, había oído pronunciar la palabra "gandalla” en un sentido peyorativo, sin embargo debo confesarlo ahora, no se me había ocurrido buscar el significado concreto de la misma, aunque tenía la vaga idea de que se trataba de alguien que actuaba de manera inconveniente y prepotente.

Ahora en las redes sociales y de manera general en la Internet este término ha vuelto a surgir y se está esparciendo por qué se habla de un poder antigandalla. Quizá el nombre de Arne aus den Ruthen no diga gran cosa a quienes no son habituales lectores de periódicos o a que no incursionan en la Internet en busca de noticias y de comentarios en las redes sociales. Pero resulta que este señor fue funcionario de una delegación de la Ciudad de México y se le conoció con la denominación de "City Manager".

Pues bien este al realizar la función de localizar personas violadoras de los reglamentos administrativos, se le ocurrió hacer grabaciones de las infracciones a esos reglamentos y "subirlos” a las redes. Algunos de los involucrados en esas infracciones o presuntas infracciones protestaron e incluso promovieron defensas legales en contra de esa actitud, habiendo tenido éxito con sus quejas.

Al poco tiempo de su nombramiento renunció, aunque se dice que en realidad fue despedido. Pero la afición o quizá un acendrado sentido cívico, lo ha llevado seguir cazando infractores en algunas zonas de la Ciudad de México, ampliando después sus acciones a ciudades como Guadalajara, Morelia, Cancún y algunas otras, ayudado por elementos locales; haciendo esto ya como ciudadano, con el apoyo de las autoridades delegacionales de la Ciudad de México, en algunos casos.

Así, cuando encuentra que abusivamente alguien estaciona su vehículo en forma indebida y se niega a moverlo, solicita el auxilio de la fuerza pública para que se levante la infracción correspondiente. Similar actitud toma cuando alguien en las banquetas pone objetos para establecer un comercio o anuncios en los postes, árboles y paredes que no le pertenecen. También ha ayudado a automovilistas a quienes abusivamente un agente de tránsito o simple policía pretende revisar los documentos del vehículo sin que haya ningún motivo.

Otras cosas parecidas han sido, o están siendo, materia de actuación del mencionado. Pues bien, con motivo de ello el mismo personaje y quienes lo ayudan en su actuación han creado algo así como un poder antigandalla. Parecería, pues, que la persona que se viene citando estaría tomando una atribución que no le corresponde. Quizá cuando retira objetos de las banquetas o de las calles que han sido puestos ahí sin permiso de las autoridades administrativas y lo hace sin la participación de la autoridad, pudiera considerarse que existe un exceso pero, sin embargo, habrá que confesarlo, no deja de sentirse una cierta simpatía por esa pretensión ciudadana de disminuir los abusos de algunos, que las autoridades no reprimen.

Por supuesto que cuando actúa apoyándose en la autoridad, no puede uno menos que agradecer su espíritu cívico, si es que ello es lo que lo motiva. Digo esto, porque en muchas ocasiones vemos como algunas personas se apropian de los espacios públicos para sacar ventaja, también cómo privatizan calles o lugares en las mismas para evitar que se estacionen automóviles en lugares en donde esas personas no quieren que se estacionen, sin que haya prohibición de la autoridad. Y la verdad ante la permisibilidad, omisión o corrupción de las autoridades administrativas, se desearía que hubiera más personas con ese afán bien canalizado y apegado a las leyes y reglamentos. Porque aquí, por ejemplo, en Irapuato, los reglamentos administrativos permiten la denuncia ciudadana de infracciones, pero creo que nunca o en muy pocas ocasiones se da.

Así tenemos que sufrir actitudes como estacionarse sobre las banquetas, obstaculizar el paso de peatones en las esquinas, estacionarse en doble fila y otras infracciones muy frecuentes, a los reglamentos de tránsito sin que las autoridades realicen una labor adecuada para suprimirlas y que son verdaderamente molestas para el ciudadano y en ocasiones muy peligrosas.

Así, pues, el poder antigandalla bien ejercido podría obligar a las autoridades a actuar adecuadamente cuando no lo hacen por negligencia o por corrupción. Sí, ciertamente se perjudicarían algunas personas de escasos recursos, pero también se metería al orden a muchos “listos” que se aprovechan de esa pasividad para obtener beneficios y hacer ver mal a las víctimas de sus actitudes.

Por cierto, en el diccionario de la Real Academia, “gandalla” significa, una redecilla para el pelo o también un pillo. Pero aquí en México, se considera un gandalla a quien es abusivo, prepotente y que quiere sacar ventaja molestando o perjudicando los demás.

