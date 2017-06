Gana leonesa ¡un Emmy!

La conductora leonesa, Grecia Carrillo, fue reconocida con un premio Emmy región Northern California por su destacada cobertura del evento “Día del Grito”, como parte de su actual cargo en el canal Univisión 19, en Sacramento, California, en EU.

La también reportera, que hace apenas unos meses radica en aquél país, dice para una breve entrevista con am, estar que no se la cree.

“Ayer tenía muchas ganas de llorar de la felicidad pero me aguanté. Estoy muy contenta pero aún no me la creo.

“Fue una competencia super reñida, yo decía tengo que llevarme uno, cómo irme con las manos vacías, qué le voy a decir a mis padres, a ustedes que se encargaron de dar a conocer mi nominación, era mucha presión, entonces cuando escuché el grito de México, es que literal gritamos, sentí que el corazón se me salía, una sensación indescriptible, me puse nerviosa, con ganas de llorar, agradecida, ay no, muchos sentimientos”, declara.

Los premios región Northern California son uno de los nueve capítulos de los Emmy, que reconocen a lo mejor de la televisión regional. Para este año se recibieron más de 700 propuestas para 62 categorías en inglés, y 212 aspiraciones para 45 categorías en español.

Para Grecia es un logro que la motiva a dar mucho más, pues aspira a llevarse otro y otros de estos galardones el próximo año.

“Esto me lleva a exigirme más para el próximo año, si Dios quiere, ahora sí ganar también en la otra categoría de 'host' y en las que vengan.

“Yo hace un año me veía recibiendo un Emmy, decía 'el próximo año le traeré uno a mis papás para que vean que está valiendo la pena'. Para mí no existe el 'NO', existen las oportunidades y tenemos que buscarlas”, opina sobre su triunfo.

A través de sus redes sociales, Grecia compartió la fotografía cargando su dorado galardón. Sus amigos, familiares y compañeros de trabajo, la felicitaron con cariñosos comentarios.

"Yo sí creo en la ley de atracción, todo lo que me está pasando es porque lo he decretado y se vuelve realidad, así que procuro siempre llenar mi cabecita de pensamientos positivos para materializarlos"