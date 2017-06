Da UNAM fisioterapia a 150 pacientes diario

La Clínica de Fisioterapia en la Escuela Nacional de Estudios Superiores de la UNAM León abrió sus puertas en octubre de 2013, desde entonces hasta la fecha, estudiantes y maestros han brindado más de 50 mil tratamientos para mejorar la calidad de vida de los pacientes.

Diariamente, estudiantes y maestros atienden alrededor de 150 personas de lunes a viernes, detalló Aline Cintra Viveiro, responsable de la carrera y de la Clínica de Fisioterapia de la ENES UNAM León.

Cintra Viveiro explicó que se cuenta con una agenda en la que se anotan las terapias de los pacientes, las cuales se coordinan con el horario de clases de los alumnos, lo que permite atender a unos 150 pacientes diarios.

La importancia de la clínica está en que ofrece buenos tratamientos a los pacientes que necesitan de fisioterapia a un costo bastante accesible y como es una clínica-escuela pasa por todo el proceso de enseñanza de los alumnos, el cual es supervisado por los docentes, dijo Cintra Viveiro.

“La fisioterapia lo que atiende generalmente es una parte de la rehabilitación en que se recupera la movilidad del paciente, ya sea porque ha tenido una lesión, una enfermedad o algo que le haya provocado que no pueda moverse o que no se mueva, que su movilidad esté alterada, de manera muy sencilla es lo que trabaja la fisioterapia.

“La persona que tenga cualquier debilidad o cualquier incapacidad puede venir y nosotros valoramos la necesidad o valoramos si la sesión de fisioterapia puede ser aplicada en ese momento. Si determinamos con la valoración inicial que puede ser atendido aquí se atiende o si se requieren hacer más estudios para que se pueda dar la terapia, éstos se tienen que hacer”, puntualizó.

Acerca de la capacidad que tienen los estudiantes para atender a los pacientes en la clínica, mencionó que se ingresa al alumno en clínica desde el segundo año de su formación y que éste no es responsable de ningún tratamiento, simplemente está para entender el manejo del paciente dentro de la clínica.

“Nosotros estamos más preocupados porque el alumno aprenda y sea un buen terapeuta más que por una calificación, ellos vienen desde el segundo año a práctica observacional, ellos acompañan a los alumnos de cuarto año, quienes ya son alumnos aptos para atender a todos los tipos de pacientes”.

“Ya en tercer año, los alumnos pueden atender a pacientes porque en su plan de estudios llevan la asignatura Aplicación de la Fisioterapia, sólo que por el tipo de lesión que tenga el paciente se decide si será atendido por un alumno de tercero o uno de cuarto año.

“Pero siempre, independientemente del grado, los estudiantes son supervisados por los profesores de clínica, agregó.

Costos accesibles

Para quienes acuden a la Clínica de Fisioterapia, se les solicita una cuota inicial de recuperación de 130 pesos, que cubre el pago por la valoración inicial, y cada terapia tiene un costo de 100 pesos.

En el caso de los pacientes geriátricos, la cuota es de 90 pesos y ellos participan por lo general en grupos de “Revitalización” o grupos de prevención de caídas. El costo de la terapia grupal es de 70 pesos, son grupos muy reducidos (máximo cinco personas) porque los estudiantes también necesitan aprender a manejar grupos.

Es importante destacar que por cualquiera de las cuotas fijas que cubre el paciente, éste tiene en promedio de una hora a dos horas de terapia, y el pago comprende materiales y las áreas necesarias de la clínica que el paciente requiera para su rehabilitación.

Equipamiento e infraestructura

La clínica está equipada con todos los materiales y equipos que se requieren para dar fisioterapia.

En este sentido, la clínica está dividida en áreas: Geriatría, Ortopedia y Deporte, Electroterapia (área con 18 camas de tratamiento eléctricas), Neurología para adultos y niños y Neurodesarrollo.

Además hay áreas de entrenamiento funcional para todos los pacientes de la clínica, área de mano, área de actividad diaria humana, que es como un departamento en el cual el paciente indica cómo es su casa y se organizó esta área para que el paciente aprenda a ser independiente.

También se cuenta con un tanque terapéutico, al cual entran pacientes de Ortopedia, Neurología y Geriatría. Es un tanque propio para el área de terapia, no para hacer gimnasia dentro del agua. En esta área el alumno siempre está adentro del agua con el paciente. Esta alberca tiene tres áreas de profundidad como parte del programa terapéutico.

En algunos casos hay lesiones muy definitivas y que al final el paciente no va a recuperar su totalidad de movimiento, pero la adaptación que se da en la terapia le permite la posibilidad de ser independiente, advirtió Cintra Viveiro.

Por otra parte, el área que tiene mayor rotación de pacientes es la de Ortopedia y Deporte. También por las características de la lesión, en la mayoría de los casos son pacientes muy crónicos y su terapia puede durar desde 15 días hasta seis meses o un año.

“El área en la que tenemos pacientes de forma más permanente es en la de Neurología, porque la lesión del sistema nervioso provoca una limitante en el movimiento un poco más grave, entonces el tiempo de recuperación es mayor”.

En algunas enfermedades que son progresivas, se mantiene el tratamiento para que el paciente no sufra afectaciones en su cuerpo, entonces se puede mantener un tratamiento hasta por dos años.

No hay número limitado de terapias que el paciente pueda tomar, su tiempo de terapia es el tiempo que necesite para recuperarse. Además, existe el tratamiento de mantenimiento que se facilita en Neurología o Geriatría, subrayó.

Programa de ‘Revitalización’

Como parte de las actividades de rehabilitación, la especialista informó que hay un programa geriátrico de “Revitalización”, que consiste en que el adulto mayor que no tenga ninguna lesión pueda participar en este programa como parte del mantenimiento de sus capacidades físicas y que no se vea tan afectado con el envejecimiento.

“El envejecimiento no provoca la incapacidad, lo que se pretende es controlar a esos adultos mayores para que sean independientes y gocen una mejor calidad de vida”.

Por último, Aline Cintra Viveiro invita a la población en general a conocer los servicios terapéuticos que brinda la UNAM León.

Una esperanza para Kevin

Laura Arcelia Rangel Muñoz, mamá de Kevin, de 3 años y medio con parálisis cerebral, acude a la clínica tres veces por semana desde septiembre de 2016.

“Al inicio, Kevin no hacía prácticamente nada, así como estaba sentadito, así se estaba. Entonces cuando empiezo a venir aquí a las terapias, el niño ya tiene más control de su cabecita, ya lo siento y ya se voltea, o sea, ya hace cosas que antes no hacía. Ya veo el cambio muy drástico”, dijo.

Arcelia mencionó que ella se enteró del servicio de terapia por medio de una vecina que ya había ingresado a su niño antes, le comentó del programa PUMAS, que es gratuito, por lo cual decidió acudir, además de que el trámite es muy sencillo, sólo tuvo que presentar el diagnóstico de su bebé.

“Yo me he sentido muy a gusto y feliz porque he visto el avance en el niño, entonces eso me da esperanza de que el niño va a poder ser un poquito más independiente, con que camine ya es un logro. Kevin ha mostrado un avance muy bueno”, expresó.

Mejora calidad de vida de Luca

Elizabeth Encarnación, mamá de Luca Zavala Encarnación, de 6 años, con parálisis cerebral infantil, asiste a la clínica desde la colonia Parques de la Presa.

Elizabeth lleva a su hijo Luca a terapia desde hace un año y tres meses. Su experiencia en la clínica la describe como muy buena, porque desde que su hijo tiene un año, se vieron en la necesidad de andar de un lado para otro para que él recibiera terapia, dijo.

“Luca, en la clínica de la UNAM, ha avanzado mucho por los aparatos y los juegos que tienen, todo eso le ha ayudado mucho, el tipo de terapia que le están aplicando estimula todo su sistema central nervioso y eso como que lo aviva todo a él”.

La mamá de Luca sostuvo que la parálisis cerebral le afectó sus piernas, y mencionó que el pequeño hace poco tuvo una operación, ahorita tiene una contractura en las rodillas y le hace falta fuerza en sus piernas.

“Sí ha avanzado porque cuando él entró, no gateaba muy bien y ahorita ya lo hace a la perfección y ya camina solo en la andadera.

“Yo a donde antes lo llevaba a terapia era un cuartito de 4 x 4 y me lo ponían a gatear nada más, yo no quería que gateara Luca, yo quería que caminara. Ya cuando estaba aquí, empecé a escuchar de un montón de gente que habla de la UNAM, todo es perfecto aquí”, expresó.

Recupera baleado movilidad

Enrique Comparán Ortega, comerciante y habitante de la colonia La Noria, recibió un balazo hace siete meses. El impacto le causó daños en el riñón, el hígado y la médula ósea y desde hace cinco meses acude a terapia a la clínica de ENES.

A pesar de que Comparán Ortega se enfrentó a la mala noticia de que no volverá a caminar, él decidió acudir a la Clínica de Fisioterapia.

Empezó tomando terapia sólo por dos días y ahora ya asiste toda la semana, dos horas diarias, de lunes a viernes.

Incluso, dijo orgulloso que él mismo se traslada en auto a su terapia, acompañado de su esposa, Ana Laura López Rodríguez.

El incidente ocurrió en un intento de asalto, afuera de su casa, y como estaban sus hijas en el domicilio, al momento de defender su patrimonio, uno de los tres asaltantes le disparó provocándole el daño.

“El balazo me provocó falta de movimiento en la cadera, porque me abrió la médula ósea, yo de mi ombligo para abajo no siento nada, como la bala era expansiva, una 9 milímetros me provocó este daño”, explicó.

Dijo también que gracias a lo que ha aprendido en la clínica, ha vuelto a conducir su auto, a ser independiente e incluso ya puede ir a su trabajo todos los días, saliendo de la terapia.

“Yo llegué aquí definitivamente sin fuerzas, sin nada, me tenían que agarrar de la cadera porque se me iba, entonces los terapeutas me agarraban de mis pies. Yo vengo diario, dos horas diarias y eso es lo que me ha ayudado mucho. Con mi misma fuerza, yo ya no ocupo que me agarren, yo ya gateo solo y ya hago ejercicios yo solo, y es una experiencia muy bonita la que he vivido yo aquí”, platicó.

Comparán Ortega se dedica a organizar viajes de comerciantes a México. Todas las noches sale al mercado Aldama, donde tiene su negocio y a sus trabajadores.