Enfrentan la vejez sin dinero ni trabajo

Los adultos mayores batallan para encontrar empleo, su edad es la principal limitante que enfrentan.

Actualmente más de 200 mil adultos mayores laboran en Guanajuato y representan el 8.5% de la población económicamente activa.

La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reporta en el primer trimestre de este año la actividad laboral de 207 mil 597 adultos mayores; 145 mil 991 son hombres y 61 mil 606 mujeres.

Las bolsas de trabajo

La Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores para el Estado de Guanajuato señala como adultos mayores a las personas de 60 años en adelante.

Esta ley establece el derecho a gozar de oportunidades igualitarias de acceso al trabajo o de otras posibilidades que les permitan obtener un ingreso propio y recibir capacitación para desempeñarse en actividades laborales acordes a su edad y capacidad.

La misma ley atribuye a la Secretaría de Desarrollo Económico y Sustentable (SDES) implementar los programas necesarios a efecto de promover empleos y trabajo remunerado para las personas adultas mayores, así como actividades lucrativas o voluntarias conforme a su oficio, habilidad, profesión, experiencia y conocimientos teóricos y prácticos, tanto en el sector público como en el privado.

La Secretaría debe implementar y organizar una bolsa de trabajo mediante la cual se identifiquen actividades laborales que puedan ser desempeñadas por las personas adultas mayores y orientarlas para que presenten ofertas de trabajo.

En efecto la Secretaría de Economía publica listas de vacantes, sin embargo no hay muchas oportunidades para este sector:

De 211 empleos publicados este mes, cuatro estaban dirigidos a adultos hasta de 60 años: trabajo en el área de limpieza y preparación de alimentos, costurero (a), guardia de seguridad y asesor comercial; en el otro, para el cargo de ejecutivo comercial, la edad límite era de 70 años.

La escolaridad mínima para los asesores comerciales es de secundaria, para el personal de limpieza sólo hace falta leer y escribir y para el guardia de seguridad un requisito es tener la primaria.

Otra muestra de bolsa de trabajo la publica la Dirección de Economía de León, tomando como referencia del 8 al 22 de mayo sumaron 426 vacantes, de las que hubo 24 empleos para mayores de 60.

Es decir, cinco vacantes de cada 100 empleos van dirigidos a este sector, principalmente para trabajar como veladores, guardias de seguridad, vigilantes, personal de limpieza y choferes.

Las 24 propuestas de trabajo requerían un nivel escolar básico, aunque siete estaban dirigidas a personas hasta de 65 años de edad con licenciatura.

Según estadísticas de la ENOE la ocupación en adultos mayores ha ido en aumento en los últimos tres años tomando de referencia el primer trimestre de cada año. Por ejemplo, el de 2015 registró la mayor actividad laboral con 207 mil 700 personas.

Seguido el presente año con 207 mil 597 adultos mayores económicamente activos y en 2016 trabajaban 207 mil 317 personas.

Los años 2014 y 2013 se mantuvieron con 184 mil personas activas. Mientras que en 2012 eran 174 mil 500, para 2011 se registraron 159 mil y en 2010 laboraban 172 mil 628 personas.

Trabaja a los 88 años

Con 88 años Sixto Ortiz Fuentes trabaja como franelero en el estacionamiento del centro comercial Plaza Galerías, a 10 años de que terminara su labor en una tenería.

Tuvo 16 hijos pero solo sobrevivieron siete, y luego de que falleció su esposa vendió su casa y repartió el dinero entre los hijos.

“Cuando se murió mi señora que me quedé solo y mejor vendí mi casa, les di unos centavos a mis hijos y fui a vivir con una hija. Pero luego se me acabó mi dinero y me tuve que poner a trabajar”, dijo.

Aunque sus hijos lo apoyan, agregó, no es suficiente porque ellos tienen compromisos con su familia, por eso decidió trabajar.

Hace tres meses comenzó con sus labores de franelero, llega a las 7 de la mañana para comenzar a barrer el estacionamiento junto con sus compañeros, enseguida desayuna y comienza a auxiliar a los conductores.

Antes de las 4 de la tarde en que termina su turno hace otro espacio para comer, luego en un día malo, según dijo, se retira con 70 pesos y en sábado o domingo gana hasta 250.

Jubilación insuficiente

Juan Manuel Rodríguez se jubiló de la Comisión Municipal del Deporte hace tres años, y no tiene dinero suficiente para mantener su hogar.

Hace ocho meses comenzó a trabajar como empacador de la tienda Wal-Mart, cubre una jornada de 9 de la mañana a 3 de la tarde con un día de descanso.

Juan Manuel tiene 63 años y está agradecido por las oportunidades que brindan a los adultos mayores, porque pueden tener un ingreso extra.

“Con mi pensión no es suficiente, hay que pagar servicios en la casa, comprar la despensa, aún tengo a mi esposa y una hija soltera por quién trabajar, uno como padre siempre está para ayudar a sus hijos con lo que necesiten”, dijo.

Después de un año de laborar como empacador se tiene que renovar la contratación y entregar un examen médico.

La intención de Juan Manuel es continuar un tiempo más en el centro comercial, pues aseguró que para vivir modestamente se debe tener un ingreso extra.

En promedio recibe 100 pesos diarios, un poco más los fines de semana.

Además disfruta de la convivencia con sus compañeros de trabajo, y está agradecido por la oportunidad laboral que se le brinda.

Seis meses desempleado

Ha pasado medio año desde que José de Jesús Ramírez Díaz comenzó a buscar trabajo, pero no ha tenido éxito.

Con 60 años, de él dependen económicamente su esposa y un hijo, no tiene pensión o algún tipo de ayuda social.

Por 13 años fue policía municipal, después se empleó como operador de un urbano pero a los 45 años su rendimiento bajó y tuvo que renunciar.

“Desde que cumplí 45 años me di cuenta de que comencé a batallar para encontrar trabajo, me tuve que dedicar a trabajar en empresas privadas de guardia de seguridad porque no tengo estudios”.

En los últimos ocho años José de Jesús ha trabajado como guardia pero cada vez es más difícil que lo contraten.

“Un problema con las empresas es que ofrecen buen sueldo pero nunca lo vemos en la quincena porque de todo descuentan, si uno no contesta el radio a tiempo, si le falta información a la bitácora de registro, que por el uniforme... por todo sancionan y sale uno con bien poquito”.

José está desesperado por conseguir trabajo, espera una oportunidad para en un tiempo iniciar un negocio.

Buscan compañía, no empleo

María de los Ángeles Franco Sánchez, coordinadora del centro gerontológico del DIF “Con deseos de vivir”, comentó que el propósito del programa es brindar un espacio agradable al adulto mayor.

“Los adultos mayores que vienen al centro no buscan trabajo, vienen a pasar un momento agradable con sus compañeros, para aprender y desahogar la soledad de su casa... es muy poca la gente que busca un empleo”, aseguró.

Aunque el objeto del centro no es que trabajen los abuelos, los apoya por medio de un convenio con tiendas de autoservicio para trabajar como empacadores.

De enero a la fecha 60 personas trabajan en tiendas de autoservicio cuatro horas al día con elección de horario y un día de descanso.

Otra empresa socialmente activa, dijo la coordinadora, es Crocs, que apoya a los centros gerontológicos con trabajo para los adultos aunque en menor medida; por ahora solo una persona se desempeña como velador y hay cuatro solicitudes en lista de espera para diferentes puestos.

“Con deseos de vivir” en particular ofrece talleres de fomento al empleo de repostería y carpintería (básica), además el DIF les ofrece los insumos y un apoyo económico de 100 pesos diarios por tomar cuatro horas diarias de la actividad en repostería que dura 20 horas.

El proyecto es que los adultos se capaciten para hacer productos y artículos que después pueden vender.

Al centro gerontológico acuden personas de 60 años en adelante, incluso una abuelita de 95 junto con otros más de 100 toman clases y practican actividades.

Con menos capacidades pero son productivos

El adulto mayor debe verse como una persona productiva aun y cuando pierda capacidades, aseguró el geriatra Hugo Gutiérrez Hermosillo.

Explicó que de manera natural se pierden capacidades por el deterioro de los cinco sentidos y se afecta la musculatura.

De manera mínima el corazón se hace rígido, el tubo digestivo es más lento, los riñones se afectan, se presentan infecciones en las vías urinarias y muy frecuentemente osteoporosis.

El médico informó que dos de cada tres adultos mayores tienen trastornos depresivos, lo que agrava cualquier situación de salud.

“Es decir, si le duele la rodilla deprimido dirá que le duele muchísimo y este dolor lo hace grande, por consecuencia le impide hacer las actividades básicas de la vida diaria (vestirse, asearse, subir escaleras, comer, desplazarse, etc).”

En términos cognitivos, aseguró, la inteligencia del adulto no se pierde, pero su fluidez se vuelve más lenta.

En base a su experiencia con gente de la tercera edad, comentó, cada persona tiene circunstancias de vida diferentes, sin embargo es muy común el abandono económico y por esto pueden buscar un ingreso.

Compartió que en algunos casos cuando el adulto no tiene una estabilidad financiera para su futuro espera que sus hijos le apoyen, sin embargo la realidad es que ninguno se hace responsable.

“Hay señores que tuvieron 10 hijos, pero los hijos debaten entre ellos para ver quién se hace cargo del papá o sus padres y al final los vecinos o el pariente lejano es quien termina por ayudar al adulto”.

El geriatra aseguró que aunque los abuelitos quieran mantenerse activos su familiares les ayudan a hacer todo, y se vuelven dependientes e inconscientemente se van limitando.

“Al ayudarles a hacer cosas básicas viene la otra cara de la moneda, cuando ya no puede hacer nada la familia quiere que ahora sí ya haga las cosas, pero en ocasiones el adulto tiene los músculos atrofiados por dejar de hacer lo básico”.

El especialista mencionó que lo ideal sería que se llegará a la tercera edad con buena funcionalidad, con calidad de vida y capacidad para seguir con las actividades básicas