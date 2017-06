Reprocha Municipio amenazas de Red

El Gobierno Municipal rechazó las presiones y advertencias de la empresa Red Recolector para hablar sobre un tema que se revisa jurídicamente.

Desde el sábado a través de redes sociales y ayer en medios impresos, el Gobierno publicó un desplegado bajo el nombre: “Los leoneses son primero”, donde dice respetar las opiniones de la empresa, pero no sus advertencias.

“Rechazamos que quiera litigar en los escritorios de los miembros del Ayuntamiento y los de los servidores municipales, así como en los medios de difusión, con declaraciones que más suenan a instrucciones, presiones, advertencias y amenazas contra esta administración municipal y el pueblo de León”, publicó.

Esto a sólo dos días para que la Comisión Especializada tome una decisión y reponga el fallo de licitación emitido en 2014, como lo ordenó el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA).

Esto, derivado del juicio de nulidad que promovió la empresa JS Hermanos, al no estar de acuerdo con la decisión tomada en 2014 de asignar a Red Recolector y Gisa la concesión por 20 años del servicio de recolección de basura.

La semana pasada, directivos de la empresa advirtieron un posible error jurídico por parte del Municipio en la reposición del fallo.

“No hay opción B, ni C, es únicamente hacer caso a lo que manda el Tribunal, que expresó una orden judicial, no pueden ni tumbar un proceso, ni volver a licitar, ni declararlo desierto, no pueden hacer algo porque sería totalmente ilegal”, señaló el director jurídico de Red, Ricardo Hinojosa Vázquez.

En el desplegado, el Gobierno Municipal de León asegura que la resolución será emitida con apego a la legalidad y votada por el pleno del Ayuntamiento, el miércoles próximo.

Mantienen advertencia

A través de un comunicado, la empresa lamentó no poder dialogar con autoridades municipales, pero mantuvo la advertencia sobre el error que podría costar millones de pesos al Municipio.

“Nos preocupa que la autoridad públicamente declare que hay más opciones que la que el Tribunal está ordenando; ellos han dicho, a través de los medios de comunicación, que la licitación se puede declarar desierta, o que pueden emitir un nuevo fallo en el que se retire una o todas las concesiones a una empresa para dárselas a otra.

“Por eso buscamos a las autoridades municipales, no para ‘litigar en escritorios’ –como ellos dicen en un desplegado- porque insistimos que fue el Municipio el que perdió el juicio, no Red Recolector; sino para hacerles ver la gravedad de una resolución contraria a lo que les indicó el Tribunal”, señaló en el comunicado.

Externó que al no ser atendida por las autoridades, decidió acudir a los medios de comunicación para: “Alertar a los leoneses de lo que podría ocurrir”.

Aplaude Ling labor de comisión especial

El dirigente municipal del PAN, Alfredo Ling Altamirano, aplaudió el trabajo de la Comisión Técnica Especializada para la reposición del fallo de la licitación de la recolección de la basura.

“No sólo se ha limitado a lo que es su derecho, litigar en los tribunales, la comisión es pública, se reúne de cara a los ciudadanos con toda la transparencia, pueden acudir los señores que actualmente tienen a su cargo la recolección”, señaló el líder panista.

Respecto al conflicto entre el Municipio y Red Recolector, una de las actuales concesionarias de la recolección de la basura, Ling reprobó las acciones de esta última.

“Han ido más allá y entonces empiezan a presionar en lo particular, en los escritorios de los integrantes de la comisión para poder tergiversar, inclinar, torcer la voluntad, lejos de un procedimiento científico, técnico, que se acordó con los integrantes de la comisión para tomar la mejor decisión”, denunció el líder panista.

Agregó que esta empresa ha señalado que el Municipio no puede cambiar de empresas, ni declarar desierta la licitación, lo cual es falso.

“Nosotros respaldamos a nuestra administración para que continúe por la ruta que le marca el derecho, que no se deje presionar, obviamente hay intereses económicos al respecto”.

Mantiene recolectora compromiso con León

Rogelio Gerardo Galván Leal, gerente de Red Ambiental León, comentó su preocupación ante el conflicto entre su empresa y el Municipio por el proceso de reposición del fallo de la licitación de la recolección de la basura.

“Nosotros somos terceros perjudicados y estamos buscando acercarnos y ayudar con esta demanda que tiene el Municipio.

“Espero que no afecte y que se respete el Estado de Derecho, que todo siga normal y nosotros seguimos con el compromiso de dar un buen servicio”, expresó Galván.

Esto luego de que el Tribunal de lo Contecioso Administrativo (TCA) ordenara al Municipio reponer el fallo de la recolección de basura.

Ante esto, los directivos de Red Ambiental advirtieron un error jurídico si el Gobierno cambia las empresas que prestan el servicio actualmente.