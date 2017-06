Venezolanos en León piden a paisanos resistir

Alrededor de 50 venezolanos del grupo "Venezuela Libre" manifestaron su repudio contra Nicolás Maduro en la plaza de lo Mártires en la zona centro.

En una manifestación pacífica con carteles y cruces mandaron un mensaje a sus paisanos para que resistan ante la dictadura del gobernante.

El ex presidente de México Vicente Fox Quezada acudió a la manifestación y dijo apoyarlos para que salga Maduro. "No tiene madre Nicolás Maduro, estas luchas se ganan y tenemos que ganarlas", señaló el ex presidente.