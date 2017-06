De escribir y subirse al ring

Y

o me pregunto si soy escritora y me digo que no.

Lo que sí puedo saber es que muchas veces he escrito en mi vida. Sé también que lo he hecho por necesidad.

Tal vez por reencontrarme cuando me pierdo.

Tal vez movida por dentro, como cuando tocas un poquito la felicidad.

Tal vez también en el dolor.

Me gusta escribir cuando la inspiración me toca y, ¿qué significa?, creo que me dignifica (ups... lapsus) significa, quise decir... tal vez que escribir me da la oportunidad de abrir una ventanita a mi interior y esto me dignifica cuando es verdadero y honesto.

A veces la inspiración no llega, se esconde y se hace la escurridiza y sé que no es ella la que me encuentra soy yo la que decide ir a buscarla y sé que cuando siento algo por dentro voy por buen camino... mi camino, es el que es y no el que aparenta ser.

Y, ¿dónde encuentro la inspiración?, en el silencio, creo que viene acompañado de la pregunta que me hago: ¿cómo estoy?

La inspiración viene envuelta en una emoción, no importa si es linda o no; lo único que importa para que aparezca por una rendija, como un rayo de luz, agazapado tímidamente, y que se hace visible justo porque es que es genuina.

A veces es simple el proceso, a veces se complica, es como la vida, ella fluye y uno puede aprender a fluir con ella o atascarse de pronto.

Yo no tengo un método, sólo existe el deseo y la oportunidad se presenta; pero en “De lo cotidiano” el parámetro y la regla que yo me impuse es que sea verdadero, y hablo de verdadero, no de poseer la verdad, sino de ser capaz de hablar de lo que hay por dentro.

En mi estilo, el tema es íntimo; y esto hace que yo me exponga, me subí al ring y las miradas y los juicios están; pero lo que me nutre es saber que otros viven algo parecido y esto no se si hace bien pero a mi me hermana contigo. No escribo yo, lo escribimos tú y yo, cada uno con su estilo personal.