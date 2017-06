La Olla: Delegados en pugna

Javier Aguirre en plan de guerra



Ni se imagina el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong cómo andan las cosas entre los casi 50 delegados federales que pagamos los guanajuatenses. El embajador de Osorio en estas tierras, Javier Aguirre Vizzuet, no guarda la compostura. Un día sí y otro también, se ocupa de “golpear” a sus compañeros que aspiran, igual que él, a la gubernatura del Estado.



Aunque lo cierto es que Javier Aguirre es un priista más de la larga fila de personajes que gritan por la gubernatura para que los consuelen con la chamba de “senador”.



Uno de los delegados que le sigue el juego a Javier es Jorge Mendizábal Castillo, ex de Relaciones Exteriores, quien va a acompañarlo en la campaña-fantasma.



En cambio Cecy Simón, delegada de Fovisste, no tiene la intención de sumarse a la porra del delegado de Gobernación. No se le olvida que durante el V Informe del gobernador Miguel Márquez, a la vista de todos, Javier le pidió que se quitara el saco azul porque parecía panista.



Tampoco Claudia Navarrete, exdelegada de Sedesol, quiere acercarse a Aguirre Vizzuet. Salió de la Secretaría después de enfrentar constantemente sus acusaciones falsas, patadas sobre la mesa y puñaladas por la espalda. A propósito, la diputada federal Azul Etcheverry se sumó a la campaña contra Claudia a quien ve como rival en sus aspiraciones de 2018.



Navarrete por lo pronto queda libre para acompañar a Gerardo Sánchez García, actual senador y el más firme aspirante a Gobernador.



Porque también quiere ser gobernador el senador Miguel Ángel Chico, sabedor que no tiene posibilidades de ganar pero con la esperanza de conseguir una Diputación para seguir en el escenario político.



La diputada Yulma Rocha juega igual, habla de gubernatura pero al final de cuentas pelea la senaduría a Javier Aguirre y a Azul Etcheverry. En el mismo juego aparecen Bárbara Botello y Erika Arroyo, los cinco con pocas oportunidades de llegar al Senado.



En cambio, no pierda de vista a Jorge Márquez, oficial Mayor de Gobernación, originario de León y otro en la mira es Nacho Vázquez Chagoya, hijo del priista de antaño, Nacho Vázquez Torres y actual oficial mayor de Hacienda.



De pilón también levanta la mano Guillermo Ruiz de Teresa, director de Puertos de la Secretaría de Comunicaciones, quien cada seis años se acuerda de su tierra para pelear un lugar en el Senado. Ya una vez usó a Yulma Rocha para ser diputado federal.





Alejandra debe informe de 100 mil pesos



A la coordinadora de los doce (incluida ella) de los diputados federales del PAN, Alejandra Gutiérrez, se le olvidó rendir su informe de labores. La diputada recibió 100 mil pesos de nuestros impuestos, hace 6 meses, para dar cuenta de sus quehaceres en el Congreso de la Unión.



Pero, Alejandra anda más ocupada en la campaña de Diego Sinhué por la gubernatura de Guanajuato, que en el cumplimiento de sus deberes. La diputada pretende controlar a sus compañeros con órdenes que pocos atienden.





Abren la puerta a Zamarripa



El procurador Carlos Zamarripa tiene la puerta abierta para ser el primer Fiscal General del Estado.



Los diputados locales aprobaron por unanimidad transformar la Procuraduría General de Justicia en una Fiscalía General que sea autónoma del Gobernador en turno, como se hizo a nivel Federal.



El objetivo de la reforma es tener fiscales más fuertes e independientes.



La oposición frenó la rendija que pretendía abrir el PAN con un transitorio en el que en 90 días el gobernador Miguel Márquez podría haber propuesto a Zamarripa como opción a Fiscal.



Al final se aprobó no moverle una coma a la reforma constitucional Federal y esperar el 2018.



En la reforma local se replica lo federal: “El Procurador General de Justicia que se encuentre en funciones al momento de expedirse la declaratoria asumirá las funciones de Fiscal General del Estado”.



El gran debate a nivel nacional es el polémico “pase automático” para que quien esté como Procurador General de la República sea el primer Fiscal por nueve años, y eso es lo que interesa en Guanajuato, pues a nivel local eso se traduciría también en que el Fiscal sea el Procurador en turno. Y, si todavía está Zamarripa, como ha sido en los últimos ocho años, amarrará el cargo por nueve más.



El Procurador llegaría a ¡18 años!, con todo lo que eso implica cuando se ejerce el poder, y más todavía en una área como la de procurar la justicia en el tiempo más violento de la historia de Guanajuato.



Ya el presidente Enrique Peña envió en noviembre la iniciativa para eliminar ese “pase automático” y que el Procurador General de la República en funciones continúe en su encargo hasta en tanto el Senado designe el Fiscal General y pueda ser considerado para participar en el proceso de designación.



Pero eso todavía no se aprueba y los diputados guanajuatenses se ‘apegaron al librito’ de que el “Procurador en turno sea Fiscal nueve años”. Otra reforma les representaría el riesgo (según el consejo que tomaron los diputados) de caer en una inconstitucionalidad que no quisieron correr.



El futuro de Zamarripa está atado a que se apruebe o no la iniciativa del Presidente Peña Nieto. Y, aún suponiendo que eso pasara y se anule el pase automático de Procurador a primer Fiscal General, Carlos todavía tiene la puerta abierta pues podría ser considerado para participar en el nuevo proceso.



La reforma local establece que el Congreso del Estado definirá una lista de cinco candidatos al cargo, la cual enviará al Gobernador, quien regresará al Legislativo una terna dentro la cual elegirán al Fiscal. Pero, como está hoy la Constitución de Guanajuato, ese proceso no lo veremos sino hasta el ¡2017!



La fecha para que en 2018 deba haber Fiscal de la República, y por lo tanto en el Estado, no se sabe. Así que sólo hay de tres sopas cuando llegue la hora de las definiciones: que se mantenga el pase automático y Zamarripa se quede, que no haya ese pase pero va poder estar en la terna de opciones, o cuando lleguen las definiciones ya está otro Gobernador y el Procurador sea otro, eso no lo sabemos.



Además la suerte del Fiscal General es la del Fiscal Anticorrupción, pues el segundo está subordinado al primero. Esos nombramientos ponen en juego el cacareado Sistema Nacional Anticorrupción.





La Mesa está puesta



Luego de medio año de estira y afloja el Fideicomiso de Seguridad de León por fin ve la luz.



Ya están comprometidos 25 milloncitos de pesos para arrancar (cantidades iguales Estado y Municipio), los proyectos en los que se invertirá y los responsables de coordinarlos. En eso la Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia de León dio su respaldo el jueves.



Todavía falta camino por andar, el Ayuntamiento debe darle luz verde al recurso, a la constitución formal del fideicomiso y tomarle protesta a los integrantes del comité técnico que ponga lupa a todo lo que se haga.



La historia usted la sabe, la Secretaría de Gobierno en octubre del año pasado (entonces encabezada por Toño Salvador García) fue quien convocó y propuso la integración de fideicomisos de seguridad para León, Irapuato y Celaya, con la intención de sumar recursos de Estado, Municipio y sociedad, principalmente enfocados a garantizar proyectos de fortalecimiento de la seguridad a largo plazo.



El primer anuncio fue de 100 millones de pesos de recurso público para León. Luego apareció la urgencia de destinar recursos para la construcción de la base para 3,200 policías militares en Irapuato, los reclamos de los ciudadanos que impulsaron la creación de “La Mesa” y finalmente la intervención del nuevo secretario de Gobierno, Gustavo Rodríguez, para llegar al acuerdo de ir para adelante.



Falta puntualizar los proyectos, pero son basados en tres ejes estratégicos: crear la Dirección de Capital Humano para el desarrollo policial que deba procurar un proyecto de vida para ellos y sus familias; la Inteligencia en Seguridad; y la Prevención en temas de adicciones, violencia familiar y un plan de colonia segura.



Lo primero que se pondrá sobre la mesa es una reingeniería total de la Policía de León, partiendo de preguntas que son básicas pero no se hacen: ¿qué harán los policías frente al delito y cómo lo harán?



También se confirma lo que hace rato estaba ‘cantado’, que el coordinador del plan estratégico de Seguridad es el paisano del Gobernador, el presidente de Oxford Leadership México, Juan Carlos Murillo, a quien presumen como un experto en ejecución de la estrategia y desarrollo de liderazgo.



Los proyectos referente al tema de “inteligencia” los coordinará Alfredo Cabazos, quien en su currículum destaca haber sido Director General del CISEC de Nuevo León (Centro de Información para la Seguridad de Estado, de Evaluación y Control de Confianza) de febrero 2011 a mayo 2016. Y en el Gobierno Federal fue Director General de Planeación del Sistema Nacional de Seguridad.



En los negocios destaca su paso por Cemento y Materiales para la Construcción (Cemex) en donde llegó a ser, de agosto 2005 a julio 2008, Director de Desarrollo de Negocios para América y Europa.



Lo que tiene que ver con los proyectos de fortalecimiento policial y prevención del delito estará al frente Gerardo Saúl Palacios Pámanes, quien durante 16 años ha trabado en áreas de seguridad pública en los tres niveles de gobierno. Entre sus cargos destacan: Director de la Academia Estatal de Policía de Nuevo León, Rector fundador de la Universidad de Ciencias de la Seguridad en Nuevo León, Secretario de Prevención del Delito en Guadalupe, Nuevo León, y actualmente es el Secretario Técnico de la Comisión de Seguridad Pública de la Asociación Nacional de Alcaldes de México.



Por especialistas en la seguridad no quedó, eso es bueno, pero no la garantía de éxito, van a necesitar de que todos los de ‘La Mesa’ y los que integran el Comité Técnico del Fideicomiso se pongan las pilas para hacer que los proyectos se apliquen en tiempo y forma (menos teoría), por los resultados los conoceréis.



Desde marzo que está nombrado el Comité Técnico del Fideicomiso, pero nunca tomó protesta. Lo integran una mayoría de seis ciudadanos: Antonio García, del Observatorio Ciudadano; René Solano, Canacintra; Ignacio Morales, ProEmpleo; Alfonso Morales, especialista fiduciario y Jorge Gómez, empresario. Los otros cuatro son el Síndico Presidente de la Comisión de Seguridad; el Secretario de Seguridad Pública Municipal; el Tesorero de León; y un representante de Seguridad Pública Estatal.



Para que haya resultados es fundamental el liderazgo de la presidenta de La Mesa, Rocío Naveja, y el respaldo absoluto de las autoridades de primer nivel de los tres órdenes de Gobierno. Ya lo veremos...





Posdata: Uno de los que aspira a estar en la boleta del 2018, lo intentará al Senado, es el diputado federal Miguel Salim, quien anda muy movido organizado la visita del aspirante presidencial Rafael Moreno Valle a León el próximo jueves y viernes. El primer día tendrá una comida con dirigentes empresariales y una presentación abierta de su libro “La Fuerza del Cambio”, y el viernes entrevistas con medios.



El poblano pretende subir sus bonos de concretarse hoy el triunfo de su aliado Memo Anaya en el Estado de Coahuila y Salim quiere colgarse ‘medallita’ como el primero en traer a una gira a un aspirante presidencial al 2018.