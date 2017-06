Matemáticas para iniciados en política

“Sacristán que vende cera

y no tiene cerería, ¿de dónde

la sacaría?”.

Dos males, principalmente, padece hoy la democracia. No, de ninguna manera la teoría en sí resulta pésima o sea reprobable; pero al paso del tiempo se le ha contaminado con una gran cantidad de adherencias nocivas, perniciosas, a tal grado que lo esencial de esa doctrina, en la praxis, ha sido desvirtuado.

Hoy vamos a señalar dos puntos negros que se parecen al cáncer incurable.

Uno es la impunidad, esto es la comisión de delitos que no se castigan. Y me refiero por ahora nada más a las faltas administrativas graves, que lesionan el patrimonio del pueblo, sin que a quienes se enriquecen mediante el hurto, les caiga la más leve sanción.

Los actores, hombres y mujeres, principales en este drama nacional, andan campantes, se defienden con un torrente verbalista o sea que hacen miles de declaraciones para tender una cortina peor que de humo, tras de la cual se amparan.

Si pueden, que casi siempre lo logran, consiguen fuero como legisladores o legisladoras para que no se les toque ni con el pétalo de un señalamiento. Y total que cuando llega una resolución judicial en su contra, ya no es aplicable porque fue errático el procedimiento o el tiempo se le impuso a la ley.

Y esto es a todos los niveles, acompañado el drama con buena dosis de cinismo. Layín, el alcalde nayarita que presume que roba al erario, pero lo reparte, juega hoy por la vía libre para gobernador de su estado.

¿Quién le ha puesto siquiera la mención de una norma jurídica para impedir que tremole esa bandera cínica? Nadie. Es, a pesar de su confesión de parte, impune.

El otro parásito que corroe a la democracia es que el arca está abierta y así el más justo peca.

Ya sabemos que los partidos políticos se nutren del erario público, cuyos dineros no son siempre bien administrados; pero, además los particulares interesados aportan sumas considerables para que camine mejor el tren no de la revolución sino de una democracia que les recompensa con creces.

Lo más curioso e interesante está en que cuando un partido es sancionado y se le aplica cierta multa, por cuantiosa que resulte, no le pasa nada al organismo penalizado ya que la caución se deacuenta de lo mismo que le entregan. Nada más recibe menos miles o millones unos meses.

Por ese mecanismo tan simplista, los partidos en el estado de Guanajuato, cuando los llaman a cuentas ni acuden y menos presentan alegatos. Aguardan tranquilos, sus astutos dirigentes, la sentencia.

Y todos en paz porque lo que les reducen es de suponer que ya lo repusieron por otras vías de ingresos. ¿Quién se los dio y a título de qué intereses? No se sabe porque queda la transa “entre nos”, esto es en privado. Ya luego vendrán compensaciones.

Por estos días el lópezobradorismo, con su partido Morena, ha sido puesto en la picota de la opinión pública, al exhibirse mecanismos de financiamiento heterodoxos, o sea ilegales.

El conocido como “Peje”, (dice él mismo que no lagarto), niega ingresos irregulares empero..., es como para preguntarse, ¿de dónde sale la cera que gasta López Obrador? Asegura que se mantiene con 50 mil pesos que percibe de su partido cada mes. ¡Austero el hombre!

Hace algunas décadas había, principalmente en los mercados y negocios pequeños, un librito denominado Prontuario de Cuentas Hechas. Allí el más ignorante aprendía a cobrar: tantos kilos o litros, por tanto, es tanto.

No vamos a proponer ese método para aclarar o desentrañar el misterio que circunda al señor López, quien por cierto ya se siente Presidente de México a partir de las elecciones del 18.

Veamos, o acudamos a matemáticas elementales para logra cifras claras respecto a la cera o dinero que gasta AMLO.

Tiene ya 14 años en campaña. Multiplíquenlos por 365 días al año. No cuenten los bisiestos y rebájenle todos los descansos. ¿Uno por semana? En cada evento se gasta dinerito, aparte de comitiva, logística, pasajes, hospedaje, no, propinas no, pero sí tortas y aguas, transporte a los concurrentes.

No, de ninguna manera acarreados, ese término ya se borró del lexicón político, ahora se dice “movilizados”. ¿Les gusta a los lectores la suma de 400 mil pesos por evento? Muy austero. Sáquenle la suma o total.

Que se sepa algunos pudientes presumen, sin decirlo con claridad, que apoyan a López Obrador en sus aspiraciones, no ha de ser sólo con saliva; pero aún suponiendo esa concurrencia financiera, está claro que quien no tiene cerería y vende cera, de algún lugar la sacó.

Ya, por lo menos, Eva Cadena, la veracruzana metida en el juego de las trácalas morenistas, nos dio un lucecita; pero no se necesita mucha imaginación para esclarecer que el erario nacional lo aguanta todo.