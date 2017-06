Poder notarial temporal

Son muchos los efectos y repercusiones que tendrá la reciente reforma al Código Civil del Estado de Guanajuato, en relación a la vigencia de los poderes emitidos ante Notarios Públicos y su registro.

El Periódico Oficial del Estado de Guanajuato de fecha 26 de mayo de 2017, consagra en el Decreto número 190 la reforma a los artículos 2108 en su fracción V y 2513 en su fracción VI; y se adicionan los artículos 2066 con un párrafo final, 2108 con un párrafo final, y 2495 con una fracción XV, recorriéndose en su orden la actual fracción XV para quedar como fracción XVI, del Código Civil para el Estado de Guanajuato.

La reforma mencionada en síntesis dispone que “el mandato otorgado en escritura pública tendrá una duración de hasta cinco años”; pero además se incluye la obligación para los notarios públicos de insertar en los “testimonios” la fecha de inicio y terminación de su vigencia; luego ordena la inscripción de la escritura pública que contenga el mandato en el Registro Público de la Propiedad, señalando la naturaleza del acto o contrato y el periodo de su vigencia.

Al respecto, ya algunos juristas guanajuatenses como el maestro José Carlos Guerra Aguilera han advertido que algunos términos del texto ahora legal contenido en el decreto no fueron muy afortunados porque, por ejemplo, la técnica legislativa fue muy deficiente, en lo relativo a los puntos suspensivos que se incluyen supuestamente para respetar el texto íntegro de los párrafos que no fueron modificados o suprimidos, y el efecto y consecuencia es precisamente lo contrario, pues “podría entenderse que se deroga lo no escrito”.

Otra advertencia del maestro Guerra es sobre la expresión que contiene el último párrafo del artículo 2108 en lo concerniente a “promover el juicio de amparo” y el maestro Guerra se pregunta ¿sólo promoverlo?; lo que nos lleva a pensar o sugerir que hubiera sido con una mejor pertinencia o lenguaje jurídico el expresar aparte de promoverlo, tramitarlo o sustanciarlo, para que abarcara todo el procedimiento.

En un texto tan breve también podemos advertir que el testimonio de los mandatos es ya la reproducción auténtica del protocolo de los Notarios Públicos, por lo tanto también en este aspecto el artículo 2066 del Código Civil para el Estado de Guanajuato, debió mencionar con mayor atingencia “insertarán en el protocolo los mandatos que se otorguen”. En este mismo párrafo aludido nos parece que para darle mayor resonancia jurídica podría haberse utilizado la palabra “vigencia”, en sustitución de la palabra “duración”.

Es loable el que se hayan preocupado los legisladores guanajuatenses por esta reforma que otorga seguridad jurídica y certeza a las personas físicas y morales que requieren de un mandatario, pues muchas veces quedan en el olvido con vigencia indefinida.

Por último, el artículo Segundo Transitorio del Decreto en comento, dispone de un plazo de 90 días para que el Ejecutivo Estatal adecue el Reglamento correspondiente a los Registros Públicos de la Propiedad y 180 días para prepararse y asegurar el funcionamiento del Registro Público, probablemente para la apertura de una sección especial de solo registro de Mandatos o Poderes.

Sin embargo, pareciera contradictorio y apresurado el que la reforma entrara en vigor al día siguiente de su publicación, esto es el día 27 de mayo próximo pasado, si aún no van a poder registrarse los mandatos que se expidan en términos de la propia reforma al Código Civil.

Sería mucho más congruente haber homologado la vigencia de la norma al término igual de la vacatio legis contemplada para el Registro Público de la Propiedad.

NOTA: El próximo miércoles 7 de junio se conmemora el “Día de la Libertad de Prensa”, felicidades a los compañeros periodistas. Y cumpleaños de este columnista en un día tan significativo y coincidente con este ejercicio de opinión.