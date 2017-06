Prefiere Fox triunfo de Del Mazo

El ex presidente Vicente Fox Quesada señaló que es mejor que en el Estado de México gane Alfredo del Mazo Maza como Gobernador.

Criticó a la candidata por Morena, Delfina Gómez por pertenecer al Partido Morena, donde dijo hay un dictador como en Venezuela.

“Son los mismos genes de Chávez, dictadores latinoamericanos quieren llegar al poder para dedicarse a hacer sus tropelías. Yo espero que en el Estado de México va a ganar el PRI, no es lo que más quisiera, lo que gusto me da pero es lo más seguro en este momento proteger lo que tenemos y proteger nuestras instituciones”, dijo brevemente el ex mandatario.

Hoy se llevan a cabo elecciones para definir al nuevo gobernador del Estado de México.

Josefina Vázquez Mota (PAN), Delfina Gómez (Morena) y Alfredo del Mazo Maza son los candidatos que lideran las encuestas para obtener el puesto.