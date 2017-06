Ataca Moreira a su hermano y al líder del PRI

Humberto Moreira Valdés arremetió contra el presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Enrique Ochoa, a quien retó a llevarse "carro completo" en la elección de hoy, como él lo hizo cuando fue presidente del tricolor.

Al acudir a votar en Saltillo, el candidato a diputado plurinominal por el Partido Joven llamó "majadería" la actitud de Ochoa al expulsarlo y retirar su fotografía del muro de los presidentes del PRI.



"Fue una payasada y un exceso", dijo, "un hombre que tiene las agallas de descolgar mi cuadro y que su cabecita no le da para entender que vamos en coalición, espero le dé para hoy en la noche salir a decir que ganó todo o que le deje el partido a alguien que tenga la capacidad".



El ex Gobernador de Coahuila dijo que hasta ahora el partido al que perteneció por 36 años no le ha notificado de su expulsión.



Moreira también despotricó contra su hermano, el Gobernador Rubén Moreira, al señalar que ha atacado a sus seguidores.



El ex priista votó en la casilla contigua de la Secundaria Urbano Flores, en la Colonia Lomas de Lourdes.