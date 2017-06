Del Mazo consigue mínima ventaja

El candidato priísta Alfredo del Mazo mantenía hasta la madrugada de este lunes una ligera ventaja en el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) del Estado de México con una diferencia de apenas 15 mil 859 votos sobre la candidata de Morena, Delfina Gómez.



Hasta las 1:30 horas, con el 51.38% de las actas contabilizadas, el PREP del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) arrojaba que del Mazo había obtenido el 32.15% de los votos, mientras que Gómez tenía el 31.77%.



Tras una jornada en la que se reportó una participación que rondó entre el 53% y el 54.1% del electorado mexiquense, el perredista Juan Zepeda logró ubicarse en el tercer lugar, con el 18.39% de los votos.



Mientras tanto, la panista Josefina Vázquez Mota, que fue la única que salió a reconocer su derrota, cayó al cuarto sitio, con apenas el 11.28% de la votación.



Desde que arrancó el PREP, a partir de las 18:20 horas con los resultados de las primeras casillas, que en este caso fueron las especiales, Gómez se mantuvo en todo momento a la cabeza en el conteo.



Según el PREP, Morena conquistó los cuatro distritos 8, 21, 22 y 42, que conforman el municipio priísta de Ecatepec, de donde es oriundo el Gobernador Eruviel Ávila.



En tanto, el PRD mantuvo una ventaja en los distritos de Nezahualcóyotl, 24,25 y 41; mientras que el PRI conserva el distrito de Atlacomulco, de donde es originario el Presidente Enrique Peña Nieto.



El PAN conservaba además el distrito, 29 de Naucalpan.



Los resultados del conteo rápido le dieron una ventaja al priista sobre la candidata de Morena, refiriendo que el contendiente del tricolor obtuvo un rango de votación entre el 32.75% y el 33.59%, sobre el 30.73% a 31.53% que favoreció a la ex alcaldesa de Texcoco.



El Consejo del IEEM dio a conocer los resultados del Conteo Rápido con el 74.1% del total de la muestra que se había definido, es decir, con mil 347 casillas de las mil 818 estipuladas.



Los resultados del Conteo Rápido se basan en lo arrojado por las actas de escrutinio y cómputo de las casillas muestra, los cuales fueron dictados, vía telefónica, por los capacitadores asistentes electorales (Caes) al centro que realizó el trabajo estadístico.



Para los representantes del PAN y Morena ante el IEEM fue apresurado que el Consejo diera a conocer los resultados sin concluir la muestra estipulada por el propio órgano electoral; mientras que el PRD solicitó a los partidos prudencia por lo manifestado ya que no es el resultado oficial.

Exige Gómez respetar



la voluntad ciudadana

Pese a que los resultados del conteo rápido no le favorecen, Delfina Gomez se declaró vencedora de la elección a la Gubernatura del Estado de México.



La candidata de Morena señaló, sin embargo, que esperará hasta que finalice el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP).



“Hemos ganado la elección del Estado de México”, afirmó en rueda de prensa en el Hotel Marriott de Toluca.



Por la mañana, tras emitir su sufragio en la Secundaria 130 Nezahualcóyotl, donde estudió, la ex Alcaldesa de Texcoco se comprometió a aceptar el resultado de la elección siempre y cuando en los comicios no se hubieran registrado irregularidades.



“Tengo toda la confianza, siempre he sido disciplinada; lo único que le pido a las instituciones electorales es que hagan su trabajo como debe de ser”, dijo a los medios.



Héctor Gutiérrez





Alfredo del Mazo



32.75% límite inferior



33.59% límite superior

Delfina Gómez



30.73% límite inferior



31.53% límite superior

