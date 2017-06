Funcionario federal iba a votar y se lleva sorpresa

El Secretario de Desarrollo Social (Sedesol) federal, Luis Miranda, dijo tener dos credenciales de elector, luego que se quedó con las ganas de votar en la elección del Estado de México, ya que su nombre no aparece en la Lista Nominal.

"Pus que no aparezco en la Lista Nominal y esta siempre ha sido mi casilla, no sé qué habrá pasado", comentó.



"No aparezco en la Lista Nominal, sí tengo otra credencial también, pero sí yo tendría que estar en la lista nominal, no sé qué haya pasado, ahorita voy a buscar mi otra credencial y ver dónde estoy", expresó.



"¿Por qué tendría dos credenciales?", se le cuestionó.



"Porque ésta a lo mejor se venció y ya me saqué otra, esta se quedó en (), en 2008 me saqué otra credencial y este y ahorita voy a buscarla, pero aun así no aparezco en la lista y este es mi domicilio, es lo más raro", respondió.



Miranda afirmó que la Sedesol se mantuvo respetuosa de todos los procesos electorales que en la actualidad hay en el País y reanudará actividades la próxima semana.



"Yo nunca vine en la preelectoral, ni en la etapa electoral, ni mucho menos en la veda, yo hice un compromiso con senadores y diputados de que yo no iba a venir al estado de Coahuila, al estado de Veracruz, al estado de Nayarit, a ningún evento, creo que lo he cumplido", aseguró.



Miranda acudió a la casilla ubicada en la Calle de Otumba, de la Colonia Sánchez, en la capital mexiquense.