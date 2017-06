Refuta AMLO conteo del IEEM

El líder de Morena, Andrés Manuel López Obrador, refutó que el Instituto Electoral del Estado de México haya dado como ganador a Alfredo del Mazo, del PRI, según un conteo rápido.



"Acaba de dar a conocer una información el Instituto Electoral del Estado de México que no corresponde a la realidad", señaló el líder de Morena.



"Hay, en términos técnicos, un empate y el (IEEM) está dando ya, con un punto, ventaja a Alfredo del Mazo, eso es un descontón al estilo priista, al estilo Atlacomulco. No lo aceptamos", amagó Obrador.



Sin embargo, dijo que no habrá confrontación, aunque no aceptará ningún fraude electoral.

Aseguró que Delfina Gómez ganó la elección.