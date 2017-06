Arquidiócesis responde a demanda contra Norberto Rivera

La Arquidiócesis Primada de México anunció que el Cardenal Norberto Rivera dará respuesta ante la justicia civil tras la denuncia en su contra, presentada el pasado 2 de junio ante la Procuraduría General de la República (PGR) por presunto encubrimiento de 15 curas pederastas.



A través de un comunicado, la Arquidiócesis reconoció que no es la primera vez que el Cardenal es demandado.



"En cuanto a la denuncia presentada por un grupo de personas el pasado 2 de junio, una vez que sea notificado el Cardenal, dará puntual respuesta, como siempre lo ha hecho ante la justicia civil. El Arzobispo de México es respetuoso de las leyes civiles, siempre ha respondido a ellas, no es la primera vez que es demandado. Sin embargo, en ningún caso le han podido fincar responsabilidades penales, por el simple hecho de que no ha cometido las faltas que le imputan", indicó en el comunicado.



A cuatro días de que el Arzobispo cumpla 75 años y presente su renuncia a su ministerio al Papa Francisco, los ex sacerdotes Alberto Athié y José Barba presentaron el viernes una denuncia en su contra ante la PGR por presunto encubrimiento de padres pederastas.



La denuncia, de acuerdo con los acusadores, hace referencia a una conferencia que ofreció Rivera en diciembre de 2016, en la cual declaró conocer los casos de 15 sacerdotes que fueron sancionados en el Vaticano. Además, señala al Cardenal por tener conocimiento pleno de la comisión de hechos ilícitos, los cuales no informó a las autoridades ministeriales.



En el comunicado, también se informó que después de 22 años al frente de la Arquidiócesis de México y tomando en cuenta que el próximo 6 de junio cumplirá los 75 años, el Cardenal presentará en tiempo y forma su renuncia al Papa Francisco, por su avanzada edad.



"La renuncia del cardenal Norberto Rivera Carrera se da por cuestiones de edad, en cumplimiento de lo que el Código de Derecho Canónico establece, y no por algún otro motivo, como equívoca o malintencionadamente algunos vienen especulando. El cardenal Norberto Rivera Carrera seguirá siendo Arzobispo Primado de México, gozando de todas sus atribuciones y responsabilidades, hasta que el Papa acepte su renuncia y nombre a su sucesor", aseguró en el comunicado.



De acuerdo con la Arquidiócesis, el nombramiento del nuevo Arzobispo de México puede tardar días, meses o años y tomando en cuanta que el arzobispo Rivera Carrera pertenece al Colegio Cardenalicio, seguirá teniendo el derecho a participar en un eventual cónclave hasta que cumpla los 80 años.