Motorola lanza su nuevo teléfono inteligente

Mejores experiencias de audio, sonido y entretenimiento es lo que ofrece el nuevo Moto Z2 Play presentado este jueves en Sao Paulo, Brasil. Y es que, junto con este teléfono inteligente con pantalla de 5.5 pulgadas se presentaron tres nuevos módulos o Moto Mods que le dan un desempeño superior. Estos accesorios son un control para videojuegos, una batería y una bocina.



GamePad: se trata de un control con palancas y botones físicos para interactuar con aplicaciones y así convertir el smartphone en una consola portátil de videojuegos. Este Mod también incluye batería de 1035 mAh.



TurboPower. Esta carcasa con batería integrada promete transferir su energía al Moto Z2 Play de manera muy rápida y eficiente. De hecho, ejecutivos de Motorola aseguran que este Mod se puede cargar de cero al 50% en solamente 20 minutos. Su capacidad es de 2200 mAh.



JBL SoundBoost 2. La segunda generación de esta bocina diseñada por la empresa de audio estadounidense JBL mejora en su desempeño incrementando la potencia y duración de batería (garantiza 10 horas de uso continuo) al tiempo que su diseño luce más moderno y resiste salpicaduras de líquidos.



Aunque los mencionados Mods mejoran las prestaciones del moto Z2 Play, este dispositivo es, de suyo, destacado pues su hardware incluye 4GB en memoria RAM y 64GB en almacenamiento interno. Asimismo, funciona con un procesador Snapdragon 626, cámara trasera de 12 megapixeles y delantera de cinco megapixeles, ambas con doble flash LED. Incluye lector de huellas digitales.



Gracias a su proceso de ensamblaje, representantes de Motorola aseguraron que este dispositivo es repelente al agua ya que a todas las partes y circuitos electrónicos son recubiertos con una tecnología nanométrica que resiste salpicaduras de líquidos. Sin embargo, comentaron que no resisten inmersiones totales en líquidos.



En cuanto a la batería, esta tiene una capacidad de almacenamiento de 3000 miliamperios hora (mAh). Aunque personal de Motorola asegura que esto no reduce el tiempo efectivo de funcionamiento del Moto Z2 Play si no, por el contrario, hace posible que su rendimiento sea “para más de un día”, lo que es un hecho es que es de menor capacidad que la generación anterior pues el Moto Z Play presentado el año pasado incluía una batería de 3510 mAh.



Cabe destacar que el Moto Z2 Play es compatible con los módulos lanzados anteriormente por Motorola entre los que están el Moto Insta-Share Projector, la cámara Hasselblad True Zoom, la bocina JBL SoundBoost (de primera generación) y la batería Incipio OffGRID. De hecho, Lenovo, empresa china dueña de la marca Motorola, anunció en 2016 que todos los módulos serán compatibles con al menos tres generaciones de dispositivos de la familia Z, por lo que está garantizada la actualización de estos dispositivos al menos hasta 2018.



-Moto Z2 Play



Pantalla: 5.5 pulgadas



Cámaras: Trasera de 12MP, delantera de 5MP.



Procesador: Snapdragon 626



Sistema operativo Android 7.1



Sensores biométricos: de huella digital



Memoria RAM: 4GB



Almacenamiento interno: 64GB



Bateria: 3000 mAh.



Precio: no determinado.