Adiós Budapest

La nadadora celayense y seleccionada nacional, Liliana Ibáñez, concluyó su participación en el Grand Prix de Santa Clara.



La nadadora olímpica buscaba su tercera prueba para el Mundial de Budapest, pero no logró llegar al objetivo y sólo estará participando en los 50 y 100 metros libres en el Mundial que será en Agosto.



La celayense buscó romper la marca que era de 27.42 para lograr la clasificación en los 50 metros estilo mariposa.



A través de sus redes sociales agradeció el apoyo y dijo que se enfocará en su preparación para el Mundial.



“Hoy (ayer) las cosas no salieron como esperaba. Mi traje de baño de competencia se rompió a 5 minutos de mi prueba, el juez de salida retrasó mi heat para esperarme. Competí con media ‘pompi’ sin traje, y aunque no logré la marca de la distancia de los 50 mariposa, prendí los motores de cara al mundial. Hoy me resta apoyar al resto del equipo mexicano en finales y regresar mañana a entrenar rumbo a Budapest”, comentó a través de su red social.