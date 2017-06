Guillermo Martínez, jugador celayense que jugó y fue campeón con Chivas de Guadalajara, se dijo feliz por cumplir uno de sus sueños.

Después del campeonato 12 de Chivas, el jugador celayense está en la ciudad, comentó que está disfrutando de la familia y se enfocará en estos días en estar con ellos.

Martínez Ayala, dijo que el ser campeón con Chivas fue un sueño hecho realidad.

“Es algo lindo, un sueño cumplido, son cosas que te imaginas pero no piensas que va suceder y cuando estás ahí recuerdas tus inicios y como estás creciendo”, comentó.

El domingo, el jugador estuvo en los campos de las Ligas Unidas de Celaya. Él entró de cambio en el juego de ida ante Tigres en el Volcán, explicó que minutos antes de entrar a jugar recordó cuando estaba en el llano.

“Por mi cabeza siempre se vino a la mente cuando venía aquí a los LUC a jugar, es algo impresionante lo que se puede conseguir con el deseo y ser constante”, comentó.

Sobre su futuro en el Rebaño, comentó que lo desconoce, ahora se está enfocando en disfrutar sus vacaciones y esperará a lo que suceda.

“La verdad ahorita me estoy deslindado de eso, estoy disfrutando de mi familia, o ya el draft o cuando me toquen que me llamen ya veré, ahorita es disfrutar a la familia”, dijo.

Recordó que llegar a Primera División ha sido un proceso complicado, más en cuestión de su familia, pero agradece el apoyo que se le ha dado.

“Ha sido un proceso difícil, dejarlos, pero me distancie de ellos en kilómetros pero no en otro sentido, siempre están cerca de mi, me van a ver seguido, me dan la fuerza para lograr este sueño que no es nada fácil. Están contentos, es bueno ser agradecidos con ellos por el apoyo, es una manera de agradecerlo, el sueño se está cumpliendo y est aparte del triunfo la victoria es parte de ellos”, explicó.