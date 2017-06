Pide ayuda para que ‘Regresen a Julián’

Con la intención de recuperar a su hijo, quien al parecer fue llevado por su padre, la ciudadana Beatriz Domínguez ha iniciado una campaña que en pocas horas se ha vuelto viral.





Con el hashatg #RegresenaJulián, la mujer ha solicitado a la sociedad que se una a la búsqueda de su pequeño y le informen de su paradero, pues desde el pasado viernes 2 de junio no lo ha vuelto a ver y no sabe dónde está.





En la página de Facebook ‘Regresen a Julián’, explican que el pequeño, de 3 años, nació en Celaya.





La familia conformada por la madre Beatriz Domínguez Herrero, el papá: Demetri Pompei Urella y el menor: Julián Urella Domínguez, viajaron a Canadá por decisión del padre para que él tomara unos cursos respecto a su trabajo.





Indican que pasado un tiempo, Demetri se volvió violento lo que finalmente orilló a la madre a buscar el apoyo de la policía canadiense para salir de ese país y regresar a México.





“... Solicita ayuda a la policía canadiense, quien la resguarda y le otorga una orden de protección evitando así que el marido pueda acercarse a ella y a su menor. A la vez se le otorga una orden que decreta que la madre es la única guardia y custodia de Julián para poder regresar a México (su país) y empezar los trámites de divorcio”, expresan en Facebook.





El pasado 23 de mayo, Julián fue sacado de su casa para llevarlo al DIF, con el argumento de traer una orden de restitución internacional promovida por su padre.





En instalaciones del DIF municipal, su madre podía verlo por 2 horas diarias, hasta que se realizó una audiencia.





“El día viernes 2 de junio se llevó a cabo una audiencia para decidir si la carta rogatoria que establecía la restitución internacional del menor era procedente o el menor se quedaba en México”, explican.



El fallo fue a favor del padre, quien finalmente se llevó al menor y no se sabe a dónde.





La madre indica que el procedimiento fue ilegal, pues no se tomaron en cuenta múltiples detalles, y acusan al juez de lo Familiar en Celaya, José Jesús Aguilar Ortiz de incurrir en irregularidades, como no revisar el expediente del caso, no leer la ley internacional ni conocer sus artículos, no aceptar la confesional del papá, quien dijo que el niño vivía en México y la mamá tenía la custodia, entre otras.



Através de Facebook, Beatriz Domínguez solicitó el apoyo de la ciudadanía para encontrar a su hijo, y para que se haga justicia en su caso.