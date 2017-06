Delegados en pugna

Javier Aguirre en plan de guerra



Ni se imagina el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong cómo andan las cosas entre los casi 50 delegados federales que pagamos los guanajuatenses. El embajador de Osorio en estas tierras, Javier Aguirre Vizzuet, no guarda la compostura. Un día sí y otro también, se ocupa de “golpear” a sus compañeros que aspiran, igual que él, a la gubernatura del Estado.



Aunque lo cierto es que Javier Aguirre es un priísta más de la larga fila de personajes que gritan por la gubernatura para que los consuelen con la chamba de “senador”.



Uno de los delegados que le sigue el juego a Javier es Jorge Mendizábal Castillo, ex de Relaciones Exteriores, quien va a acompañarlo en la campaña-fantasma.



En cambio Cecy Simón, delegada de Fovisste, no tiene la intención de sumarse a la porra del delegado de Gobernación. No se le olvida que durante el V Informe del gobernador Miguel Márquez, a la vista de todos, Javier le pidió que se quitara el saco azul porque parecía panista.



Tampoco Claudia Navarrete, ex delegada de Sedesol, quiere acercarse a Aguirre Vizzuet. Salió de la Secretaría después de enfrentar constantemente sus acusaciones falsas, patadas sobre la mesa y puñaladas por la espalda. A propósito, la diputada federal Azul Etcheverry se sumó a la campaña contra Claudia a quien ve como rival en sus aspiraciones de 2018.



Navarrete por lo pronto queda libre para acompañar a Gerardo Sánchez García, actual senador y el más firme aspirante a gobernador.



Porque también quiere ser gobernador el senador Miguel Ángel Chico, sabedor que no tiene posibilidades de ganar pero con la esperanza de conseguir una diputación para seguir en el escenario político.



La diputada Yulma Rocha juega igual, habla de gubernatura pero al final de cuentas pelea la senaduría a Javier Aguirre y a Azul Etcheverry. En el mismo juego aparecen Bárbara Botello y Erika Arroyo, los cinco con pocas oportunidades de llegar al Senado.



En cambio, no pierda de vista a Jorge Márquez, oficial Mayor de Gobernación, originario de León y otro en la mira es Nacho Vázquez Chagoya, hijo del priista de antaño, Nacho Vázquez Torres y actual oficial mayor de Hacienda.



De pilón también levanta la mano Guillermo Ruiz de Teresa, director de Puertos de la Secretaría de Comunicaciones, quien cada seis años se acuerda de su tierra para pelear un lugar en el Senado. Ya una vez usó a Yulma Rocha para ser diputado federal.

Alejandra debe informe



de 100 mil pesos



A la coordinadora de los doce (incluida ella) de los diputados federales del PAN, Alejandra Gutiérrez, se le olvidó rendir su informe de labores. La diputada recibió 100 mil pesos de nuestros impuestos, hace 6 meses, para dar cuenta de sus quehaceres en el Congreso de la Unión.



Pero, Alejandra anda más ocupada en la campaña de Diego Sinhué por la gubernatura de Guanajuato, que en el cumplimiento de sus deberes. La diputada pretende controlar a sus compañeros con órdenes que pocos atienden.

Abren la puerta



a Zamarripa



El procurador Carlos Zamarripa tiene la puerta abierta para ser el primer Fiscal General del Estado.



Los diputados locales aprobaron por unanimidad transformar la Procuraduría General de Justicia en una Fiscalía General que sea autónoma del Gobernador en turno, como se hizo a nivel Federal.



El objetivo de la reforma es tener fiscales más fuertes e independientes.



La oposición frenó la rendija que pretendía abrir el PAN con un transitorio en el que en 90 días el gobernador Miguel Márquez podría haber propuesto a Zamarripa como opción a Fiscal.



Al final se aprobó no moverle una coma a la reforma constitucional Federal y esperar el 2018.



En la reforma local se replica lo federal: “El Procurador General de Justicia que se encuentre en funciones al momento de expedirse la declaratoria asumirá las funciones de Fiscal General del Estado”.



El gran debate a nivel nacional es el polémico “pase automático” para que quien esté como Procurador General de la República sea el primer Fiscal por nueve años, y eso es lo que interesa en Guanajuato, pues a nivel local eso se traduciría también en que el Fiscal sea el Procurador en turno. Y, si todavía está Zamarripa, como ha sido en los últimos ocho años, amarrará el cargo por nueve más.



El Procurador llegaría a ¡18 años!, con todo lo que eso implica cuando se ejerce el poder, y más todavía en una área como la de procurar la justicia en el tiempo más violento de la historia de Guanajuato.



Ya el presidente Enrique Peña envió en noviembre la iniciativa para eliminar ese “pase automático” y que el Procurador General de la República en funciones continúe en su encargo hasta en tanto el Senado designe el Fiscal General y pueda ser considerado para participar en el proceso de designación.



Pero eso todavía no se aprueba y los diputados guanajuatenses se ‘apegaron al librito’ de que el “Procurador en turno sea Fiscal nueve años”. Otra reforma les representaría el riesgo (según el consejo que tomaron los diputados) de caer en una inconstitucionalidad que no quisieron correr.



Además la suerte del Fiscal General es la del Fiscal Anticorrupción, pues el segundo está subordinado al primero. Esos nombramientos ponen en juego el cacareado Sistema Nacional Anticorrupción.

La salida de Lomelí



En la administración municipal de Celaya no se cree la versión oficial de que el ahora exdirector de Fiscalización, Ignacio Lomelí, fue despedido por un desgaste con los comerciantes, como afirmó el alcalde, Ramón Lemus. De hecho, hay comerciantes que prefieren guardar silencio.



Cuentan que hay más de una razón por la que el Presidente Municipal lo quiere fuera: una de ellas es por su cercanía y operatividad en favor del senador Fernando Torres Graciano, uno de los fuertes candidatos del PAN a la gubernatura del Estado.



Ahora, hay que recordar que Lomelí, director de Desarrollo Social durante la pasada administración, fue señalado por la Auditoría Superior del Estado por entrega de más de 400 mil pesos como apoyo a una persona de material de construcción que no se comprobó.



Pero en el fondo dicen que esta situación no fue lo que provocó su destitución sino el hecho de que cada vez las elecciones se acercan más. Y aguas porque no se descarta que más cabezas empiecen a rodar, con el fin de ingresar a más gente afín al secretario de Desarrollo Social y Humano, Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, para irle preparando el camino a la candidatura en Celaya.



En otras palabras, Lomelí, sin ser una blanca palomita fue víctima de la estrategia política que se prepara para llevar al Secretario a ocupar el puesto de Miguel Márquez.



Aunque hay otra versión que dice que el ex funcionario efectivamente tenía un desgaste personal, pero no con los comerciantes, sino con el mismísimo Alcalde.



Que esto no es nada novedoso, pero una suma de todas las anteriores habría generado el despido. Y Torres Graciano se habría quedado con un aliado menos en Celaya.

La mano que mece la cuna



De un tiempo para acá es común escuchar que regidores salen a decir ante los medios que los directores no asisten a las comisiones. Incluso, dan a entender que alguien da órdenes de que no asistan a las mismas por una decisión totalitaria. Finalmente, como si fuera una obra de teatro, los implicados salen a decir que por cuestiones de agenda no asisten.



Bueno, pues de viva voz, más de un funcionario municipal asegura que aunque todos piensan que la orden viene de Ramón Lemus, no es así. La verdad, señalan, es que la secretaria particular del primer edil, Flor Carrillo, es quien hace y deshace en la Administración Municipal. Incluso, que es capaz de bloquear iniciativas o proyectos de trabajo de los funcionarios municipales, lo cual ha causado el enojo colectivo al interior de la Presidencia.



Sus protegidos figuran en diferentes dependencias municipales, y no se subordinan al Director en turno, si no a la Secretaria Particular. Con todo esto, no descartan que haya sido la que le dio el último empujoncito a Nacho Lomelí para que éste quedara fuera del Gobierno.

Estrenan Presidente



El Patronato de la Feria tiene nuevo presidente en el empresario Jorge Rincón Maldonado quien tiene el reto de lograr lo que sus antecesores no han podido, darle una nueva identidad al evento y resarcir los problemas económicos.



A pesar de que varios querían entrarle para encabezar el nuevo Patronato, la mayoría designó a Rincón Maldonado quien a su vez eligió a Miguel Cano Montes, líder de los hoteleros en Celaya, para formar la mancuerna que lidere la nada fácil tarea de mejorar el evento navideño.



Y es que el nuevo patronato comienza con el tiempo encima y con la encomienda de organizar una Feria austera en tan solo cinco meses esto debido a que el Ayuntamiento no abrió la convocatoria en tiempo y forma ya que la nueva administración del evento debió conformarse desde abril pasado.



Si a esto le sumamos que el nuevo Patronato toma la Feria endeudada por hasta ocho millones de pesos y bajo la lupa de la Auditoria Superior del Estado de Guanajuato, que comenzó a realizar una auditoria por los constantes préstamos sin justificación, el reto no será fácil.



Sin los reflectores que tienen otros empresarios, Rincón Maldonado ha tenido un bajo perfil entre el empresariado celayense y en los últimos años se ha dedicado a impulsar el comercio local con el Círculo de Empresarios que seguirá liderando.



El empresario admite que el reto no es fácil y por eso eligió a Cano Montes como secretario quien trae también ideas innovadoras para mejorar el evento.



Pero los objetivos de que la Feria vuelva a ser como antes y que se maneje con toda transparencia lo hemos escuchado desde los tiempos de Javier Padilla Guerrero, Enrique Jiménez Lemus y Javier Ramírez Rivera, quienes no pudieron mejorar la calidad del evento y a lo largo de la última década los problemas económicos se han hecho más grandes.



Los nuevos líderes del Patronato admiten que el apoyo del Ayuntamiento seguirá siendo fundamental aunque le tendrán que poner creatividad para que la Feria deje de ser una carga para el Municipio y no sea el único evento importante del Ecoforum.

Aparecido



En los últimos días hemos visto una constante aparición del exdirector de la Policía, Jorge Acuña, en redes sociales, lo cual, adelantamos, no es nada más porque sí. Los constantes videos en los que aparece el exfuncionario presentan una calidad de edición que implica de inicio inversión y trabajo. Todos bajo el perfil de Foro CX. Allí, Acuña lanza críticas y propuestas al Gobierno Municipal, pero sobre todo, al alcalde Ramón Lemus y a su secretario de seguridad, César Vázquez, sobre todo por los pobres resultados obtenidos y las cifras de reducción de robos que se sacan de la manga.



Pero dicen sus cercanos que más allá hay un interés de formar un proyecto que impulse una candidatura independiente. Será el mismo Acuña quien en su momento confirmará la versión. Pero de ser así, el ex jefe policiaco tiene mucho que responder a la sociedad, pues el problema de inseguridad en Celaya pasó por sus manos y tampoco se detuvo. Por lo pronto habla de seguridad, vialidad, y hasta de rejas en las calles. Hace propuestas y opina con elocuencia de político. Ahora la incógnita será cómo lo recibirá la sociedad en caso de buscar algún cargo.

El Paralímpico, en las mismas



Ya lo dijo el Gobernador que la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) entregue ya el Centro Paralímpico Nacional al Gobierno de Guanajuato y de Irapuato para que puedan operarlo, porque finalmente, dijo, “no se ve voluntad” de la dependencia federal para poder resolver el tema.



Y es que desde hace años está abandonado, ahora ya cuenta con millones de pesos perdidos por robos y con un notable deterioro, mientras los tres niveles de gobierno juegan a ‘quién tiene la culpa’.



Habrá que ver qué le contesta la Conade al Gobernador, así como de qué manera y con qué recurso se puede hacer el Estado y el Municipio cargo de este enorme ‘elefante blanco’, que aparte requiere inversión millonaria para reactivarse y para darle mantenimiento ¿le entra el Estado a ese gasto?