Tabaquismo

Aunque la atención de muchos medios de comunicación y lectores esté en los resultados de la jornada electoral de ayer en cuatro entidades mexicanas, no obstante el obvio interés, me referiré a otro asunto que las autoridades sanitarias de todos los países, principalmente de los menos desarrollados, esquivan en aras de una mayor recaudación fiscal a través de los impuestos que estas drogas legalizadas dejan. Tras casi 40 años de ejercer como especialista en oídos, nariz y garganta (Otorrinolaringólogo) son incontables los enfermos que por consumo de tabaco he atendido o remitido a otros especialistas en pulmón (Neumólogo) cáncer (Oncólogo) circulación (Angiólogo) corazón (Cardiólogo) etc. Es un hecho de observación que la liberalización de las costumbres, y la modernidad muchas veces mal entendidas, da a las mujeres un acceso más fácil y amplio a esta droga socialmente aceptada y muchas lo usan ahora con singular desparpajo.



También vemos que la edad de uso se reduce y sabemos que muchos escolares les “vuelan” los cigarros a sus padres, maestros o familiares y fuman desde la más tierna edad. Estas travesuras infantiles sirven de trampolín para que muchos cuyas circunstancias personales y familiares son propicias, caigan en la adicción a esta primera droga que en los años 40 y 50 era usada de manera muy glamorosa por los actores transmitiendo con ello mensajes equivocados de éxito y salud que perpetúan las compañías tabacaleras ahora con jóvenes aparentemente muy saludables y ricos que causan el deseo de imitación en otros menos afortunados. ¿Cómo olvidar esos comerciales con vaqueros gringos en sitios muy bellos con un cigarro en la mano?



A pesar de las hipócritas y tibias restricciones para fumar en ciertos lugares lo cierto es que en Celaya no se obedecen los reglamentos y en infinidad de restaurantes, cervecerías, y otros establecimientos se fuma sin contar con espacios destinados a ello. Habría que pedirles cuentas a los regidores Torre y Hernández y a los directores Rodríguez, Lomelí, Báez o coordinadores Mendoza y otros que no hacen su chamba, incluida, por supuesto, la Jurisdicción Sanitaria # 3. En estas dos columnas referiré algunos casos interesantes que pueden servir para que los que tienen esa enfermedad adictiva o conocen a otros puedan acudir a los especialistas arriba mencionados y tengan remedio para este mal que tanto propician los gobiernos y los productores del mundo.



La Sra. PT de San Miguel Octopan acudió conmigo después de consultar a otro colega muy respetado, de mucha fama y fortuna quien la estuvo atendiendo varios meses por una supuesta faringitis, solo que por la gran cantidad de pacientes que lo consultaban no le hizo un estudio que se llama laringoscopia indirecta, método inventado por un profesor de canto español que estudió la anatomía del aparato productor de la voz, es decir la laringe. Esto requiere mucha paciencia y preparación del enfermo para que pueda contener la nausea. Al realizarlo descubrí una lesión en las cuerdas vocales que agregadas a la historia clínica de muchos años de tabaquismo de Doña P me condujo a realizarle una biopsia (tomar un pedazo) de esas masas y el especialista patólogo confirmó mis sospechas de cáncer laríngeo por lo que la mandé con el Oncólogo del Sector Salud para su correcto tratamiento y salvó la vida y la voz pues se detectó a tiempo.



AGENDA El Dr. Jesús Mendoza coordinador de salud falla mucho al no evitar que un señor de la calle Durero # 103 saque a un perro sin correa y sin bolsa para recoger las heces entre las 07:00 y 07:30 y 18:00 y 19:00. Dicho agresivo individuo ha retado a golpes a varios vecinos y franeleros e invitado a otra dama a que se mude al reclamarle su antisocial proceder. Como buen burócrata ineficaz, JM saca el capote y dice que el reglamento está listo pero los vecinos seguimos padeciendo y Ramón Lemus sufriendo insultos por sus ineptos directores y coordinadores.