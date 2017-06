Un gran aplauso al cambio que sí propone

Hace tiempo que escuchó y miro de lejos este Instituto sin conocer a bien cuál es su misión, busqué a su directora Ileane Rangel Machain quien me adentro a la actividad de INSMUJER, lo comparto presuponiendo que algún lector necesite de estas actividades y servicios que se desarrollan ahí y pueda asistir así como promover para beneficiarse del trabajo y prestaciones.



En el Instituto Municipal de la Mujer Celayense se abocan fundamentalmente en convertir los problemas en oportunidades y las necesidades en logros, trabajando para y por la mujer desde el respeto y valor que tiene por la misma, tratando de encaminarla para que se especialice y desarrolle sus habilidades, cualquiera que ellas sean.



Se imparten pláticas y talleres entre otras acciones más, para empoderarla así como para la prevención buscando que dejen de ser víctimas y florezca en ellas el SER ; hacen énfasis en el empoderamiento positivo, es decir, la capacidad de decidir por sí mismas, logrando su autonomía promoviendo que elijan optar por acciones encaminadas en el bienestar propio y el de su entorno.



Una fiesta de cifras que son hechos desfilaron ante mi pues con estos datos se concretan realidades, es necesario hacer hincapié en que el Instituto no cuenta con recursos propios para otorgar apoyos, sin embargo, a través de las actividades de gestión ante programas de gobierno estatal y federal, cuentan con el Programa “Impulso para el Empoderamiento de las Mujeres”, este se creó con el Seguro de Subsistencia, dirigido a mujeres en situación de vulnerabilidad del cual en el año 2016 se entregaron 75 apoyos por un monto de $821,700.00 y en lo que va de este año se han otorgado 132 apoyos por la cantidad de $1’446,192.00, llegando a un total de 207 seguros de subsistencia que suman la cifra total de $ 2´267,892.00.



En lo que refiere a Proyectos Productivos, se lograron gestionar y entregar de octubre 2015 a marzo 2017 la cantidad de $ 1’031,332.45. Actualmente se encuentra aprobado y por ministrar más de $ 400,000.00.



Un reto importante es lograr la Igualdad y Equidad de Género en su haber cotidiano; mencionaron como ejemplo que para un puesto de chofer, un hombre y una mujer tendrán pruebas muy distintas para su calificación.



Al hombre le bastará con decir que sabe manejar el vehículo, acaso añadiendo que se considera bueno en su desempeño, licencia y alguna recomendación. La mujer se enfrentará primero a la incredulidad, debiendo por lo tanto demostrar que posee esas cualidades, sentido de responsabilidad, traer un sinnúmero de cartas de recomendación y quizá autorización presidencial, he ahí la diferencia sustantiva, sé que para algunos podrá sonar a risa, más es un calvario –amén de una terrible injusticia- que hoy en pleno siglo XXI enfrentamos.



Su labor se extiende a cincuenta y ocho comunidades; en la zona urbana a más de 166 colonias, contabilizando más de 12,800 personas impactadas.



Ileane sería y comprometida me dijo: Debes saber que nos llegan historias terribles, de personas que bajo ciertas circunstancias viven situaciones de violencia y discriminación, por lo que buscamos brindar una atención integral que genere las herramientas y recursos personales, para que esta situación se convierta en una oportunidad de autoconocimiento que le permita superar su estado de vulnerabilidad, recordando que nuestro mayor valor es la transformación de las personas.



Dentro de esta atención integral brindamos orientación y atención psicológica derivada de proceso de psicoterapia breve a través de alguna de nuestras psicólogas clínicas. También apoyamos con asesorías jurídicas, que es una consultoría con la abogada a cargo, para resolver sus dudas legales y darles un acompañamiento; a la fecha:



- Atención/Orientación Psicológica -663 personas.



- Asesoría Jurídica - 524 personas.



- Grupos Preventivos para Mujeres, Jóvenes, Niños y Niñas - 438 personas.



Amable lector, aquí contamos con un servicio importante que debe difundirse, utilizarse y valorarse, después de todo si hay muchas personas haciendo bien por Celaya, de nosotros dependerá usarla o seguir ignorando ¿usted qué prefiere?



*Gracias Ileane Rangel por tu tiempo, servicio y apoyo, extiéndelo a tu maravilloso y comprometido equipo, sé que no se cansan de servir ¡bien por ello!



Comentarios:papeleria_velia@hotmail.com