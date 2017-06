Debayle contesta a polémica con Niño de Rivera

La conductora Martha Debayle se refirió en su programa de radio a la polémica que enfrentó con la "standupera" Sofía Niño de Rivera, aunque nunca mencionó su nombre.



Al inicio de su programa, Debayle tocó el tema y, entre otras cosas, dijo que agradecía los insultos que recibió.



La semana pasada Sofía Niño de Rivera publicó en Facebook un video donde explicó que había acudido a una entrevista con Debayle para hablar de una iniciativa que promueve.



Señaló que Debayle fumó en la cabina de radio sin preguntarle si le molestaba a ella o a su prima, que está embarazada.



La principal queja fue que, al final, se decidió que no se difundiría la entrevista y Niño de Rivera lo atribuyó a que a la conductora le molestó que hubiera hablado sobre ella y su consumo de cigarro en un video previo, pese a que nunca reveló que se trataba de Debayle.



En el programa de este lunes, Debayle explicó que no había comentado nada pues estaba de viaje por la graduación de su hija. "Todo pasa como tiene que pasar y siempre es perfecto. Todos estos días me dieron oportunidad de entender, auto observarme, pensar cómo me siento y exactamente lo que pienso sobre todo esto".



La conductora explicó que siempre ha tratado de crecer y aprender para ser una mejor versión. "Lejos de estar molesta o enojada, después de una profunda reflexión y de muchos días de pensar en el marasmo de eventos que sucedieron en los últimos días respecto de mi persona, fíjense que me siento muy agradecida por todo lo que he leído sobre mi en los últimos días".



"Agradezco los insultos, las palabras horribles que me dedicaron. Los grandes crecimientos vienen de eventos muy dolorosos y cuando las cosas en la vida te duelen mucho es una extraordinaria oportunidad para tomarlo como una oportunidad para crecer", indicó.



Debayle también dijo que agradecía el nivel de escándalo que se desató, "porque para mí, esto significa -y así yo le doy lectura a este evento-, es la vida empujándome a mirarme adentro, a mirarme más profundo, a reconectarme con mi propia misión".



"Nuestro poder reside en apreciar y en nunca olvidar quiénes somos, qué estamos haciendo, cuál es nuestra misión, cuál es nuestro objetivo en esta vida y, al mismo tiempo, tomar cada oportunidad para crecer y ser mejor", indicó.



La conductora espera que lo ocurrido con ella sea un ejemplo para otras personas que viven situaciones difíciles, "cuando no oigan los aplausos y cuando no tengan la aceptación de todo el mundo, que reencuentren muy dentro, muy profundo de ustedes mismos, su propio poder".



Dijo que siempre habrá espacio para quien quiera generar cambios, "pero para lo que nunca va a haber lugar, ni hoy ni nunca, es para aquellos que quieren destruir, que quieren violentar con agenda propia y quitándole visibilidad a la causa y al objetivo primordial".



"¿Que pude ser más sensible con las necesidades de alguien más? ¡Claro que pude haber sido más sensible! Y esa es otra gran lección, que el tamaño de nuestras vidas y la sobresaturación con la que vivimos todos y la cantidad de cosas que manejamos en nuestro plato, no nos deje perder de vista los detalles", finalizó.