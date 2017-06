La Mujer Maravilla podría romper maldición de fracasos taquilleros

Todo indica que el filme "Wonder Woman" (Mujer Maravilla) romperá la maldición de las superheroínas en Hollywood.



Y es que películas como "Aeon Flux" con Charlize Theron como protagonista; "Catwoman" con Halle Berry o "Elektra", con la bellísima Jennifer Garner fueron un fracaso en cuanto a la taquilla se refiere.



Caso contrario lo que sucede con "Wonder Woman", personificada por Gal Gadot, pues ya recaudó 11 millones de dólares en sus primeras horas, y se espera que podría superar los 100 millones de dólares durante este fin de semana



"La Mujer Maravilla", está muy por encima de los pronósticos conservadores del estudio Warner Bros., que auguraba unos ingresos de entre 65 y 75 millones para el filme.



De confirmarse esas cifras, supondrían el mejor estreno de la historia para una película dirigida por una mujer, Patty Jenkins en este caso.



"Wonder Woman", protagonizada por Gal Gadot, Chris Pine, Robin Wright y la española Elena Anaya, cuenta el origen de la superheroína desde que era conocida simplemente como Diana, princesa de las amazonas, en la idílica isla de Themyscira.