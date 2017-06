El actor británico Peter Sallis murió a los 96 años, informó "Daily Mail".



Fue famoso por poner su voz a "Wallace" en la cinta "Wallace y Gromit".



También es recordada su participación en la serie "Last of the Summer Wine", en la que interpretó a Norman "Cleggy" Clegg.



Sus agentes indicaron que Sallis murió de manera pacífica rodeado por su familia.