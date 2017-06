Da esperanza a personas con discapacidad múltiple

Dar esperanza a los padres de personas con múltiple discapacidad fue uno de los grandes logros que María de Lourdes López Victoria confiesa que logró al crear el primer grupo de atención de sordo ceguera.

Originaria de Ciudad de México, López Victoria llegó hace 18 años a Irapuato, con sus tres hijos de 7 años que nacieron prematuros, uno de ellos, Tomás Enrique con discapacidad múltiple.

“Cuando tú tienes un hijo sordo, acudes a una institución de lenguaje y todas las terapias son visuales, cuando tienes un hijo ciego acudes a una institución para ciegos y todas las terapias son auditivas, pero cuando tienes un hijo sordo con ceguera y que además no camina, prácticamente te dicen que lo mejor que te puede pasar es que se muera lo antes posible”, confiesa mientras se le hace un nudo en la garganta.

Lourdes empezó desde Ciudad de México con su participación social para apoyar a personas con múltiple discapacidad, lo que considera parte de su “apostolado de vida” al ser madre de una persona con sordo ceguera y parálisis cerebral.

“Inicié una asociación civil en Ciudad de México con un grupo de madres de chicos que tenían discapacidad múltiple, se hizo una asociación que hoy sigue trabajando, se llama Fundación Anne Sullivan que está especializada en sordo ceguera”, recordó.

López Victoria ofreció sus conocimientos y experiencia al llegar a Irapuato, en el CIVI (Centro Integral para las Personas con Discapacidad Visual), donde se sorprendió de no encontrar una plataforma de apoyo para personas con discapacidad múltiple.

Después de iniciar su participación en el CIVI, las autoridades le ofrecieron abrir el grupo de sordo ceguera en el que fue pionero Irapuato a nivel estatal, además de que actualmente el modelo desarrollado en CIVI se utiliza incluso a nivel mundial, en países como Panamá.

“Las complicaciones que encontré fueron las que me impulsaron a generar este proyecto de sordo ceguera, tanto en Ciudad de México como en Irapuato, lo que me llevó a hacerme una madre líder en el medio”, reconoció.

Para Lourdes generar este liderazgo no sólo es para el beneficio de su hijo sino para ‘jalar’ más madres de personas con múltiple discapacidad para que puedan impulsar a su familia, reconociendo que su familia fue la primera en dotarla del amor al trabajo social.

“De los grandes logros fue abrir el grupo de sordo ceguera, además de un proyecto de Sara Cobos y Maricarmen García Maya, que impulsó un proyecto para insertar a chicos con discapacidad, que ahora se ha concretado en el Comirad, era un trabajo en red porque ninguna discapacidad viene sola”, enfatizó.

La red de atención a personas con discapacidad se convirtió en un ejemplo a nivel nacional, colocando al municipio y Guanajuato como un punto de referencia.

“Se logró dar esperanza a madres de chicos que estaban recién nacidos, porque veían jóvenes que ya tenían un camino de éxito, entonces la misión de los padres que tenemos ya un camino en la discapacidad por nuestros hijos, es allanar el camino de los padres que apenas empiezan”, comentó.

Lourdes se siente satisfecha, se ve en su mirada, decidida y fuerte, aunque sabe que hay mucho por hacer, señalando que hace falta un centro para atención a adultos jóvenes y adultos con discapacidad que no se pueden valer por si mismos y que sus padres ya no pueden cuidarlos.

“Es algo en lo que no hemos pensado, se ve por los niños con discapacidad porque son quienes dan ternura, los adultos o jóvenes adultos ya no dan ternura y no se piensa en ellos, es importante que se genere un proyecto”, finalizó.

