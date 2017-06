Reforzarán acompañamientos a empresarios y ciudadanos en los Bancos.

Tras los asesinatos y asaltos a cuentahabientes, el Secretario de Seguridad Ciudadana, Samuel Ugalde García destacó que reforzarán el acompañamiento de empresarios y personas que acuden a los bancos.



Indicó que los últimos hechos delictivos no se han dado en una institución bancaria sino en el camino a las oficinas o domicilio del afectado, por lo que se evalúan las estrategias de atención.



"Es directamente contra la persona que momentos antes saca o hace un retiro de dinero, no es en el banco, no es fuera del lugar sino cuando van llegando a su domicilio o a su negocio", dijo.



Agregó que al momento no pueden determinar si hay complicidad entre los delincuentes con el personal al interior del banco o de la misma empresa que hace el retiro de dinero, cuestión que debe investigarse.