Aficionado mexicano explica cómo se coló a la celebración del Madrid

Fueron muchos momentos los que marcaron la celebración del conjunto merengue después de conseguir la Champions League; sin embargo, hubo uno que llamó la atención de nuestros compatriotas cuando un aficionado con la playera de la Selección Mexicana se acercó al capitán del Real Madrid para pedirle una selfie, misma que fue rechazada por el seleccionado español.



Sergio Godoy, un Ingeniero Agrónomo originario de Guadalajara, fue invitado por uno de sus clientes a presenciar la final en Cardiff. En una entrevista realizada para la cadena Fox Sports confesó cómo fue que logró llegar a la cancha y así estar en los festejos de los jugadores del equipo merengue.

Godoy relata que estaba cerca de los familiares de los futbolistas: "Me metí entre el túmulto de gente y a un fotógrafo que se encontraba junto a mi le dije que envidia tu si vas a estar más cerca de ellos yo viaje muchos kilómetros para estar aquí", comentó.

"El fotógrafo fue quien me animó a pasar a la cancha; me hice pasar como su cableador; todos dicen que me colé pero la verdad es que fui invitado", explicó.

Respecto a la polémica imagen con Sergio Ramos consideró que no fue ningún acto violento, ya que el capitán del equipo merengue estaba disfrutando su momento: "no fue agresión y yo tampoco me iba a arriesgar a que me sacaran", finalizó.