'Estamos cubiertos en defensa': 'Nacho' González

A 'Nacho' González no le preocupa si viene o no un defensa nuevo para León, pues aseguró que en esa parte la Fiera está cubierta.

"Yo no me preocuparía si viniera alguien más, incluso si no, creo que estamos cubiertos en ese sentido. Aunque el año pasado fuimos de los más goleados en algún momento, también mostramos buenas cosas, medianamente hicimos un torneo aceptable", dijo el defensor esmeralda.

El ídolo esmeralda señaló que para el siguiente torneo, será fundamental mejorar la mentalidad y el estado de ánimo del equipo.

"Tenemos que reforzar lo mental para este torneo, estar motivados y con deseos de estar otra vez en los primeros planos, creo que este plantel tiene para dar mucho", apuntó Ignacio.

Cabe recordar que después de la lesión de Guillermo Burdisso, los únicos defensas que quedaron a disposición de Javier Torrente fueron Ignacio González, Christian Torres y Diego Novaretti.