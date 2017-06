Así califican servicio en nuevo Edificio de Gobierno

Usuarios que acuden a realizar trámites al nuevo Edificio de Gobierno en León opinan sobre la atención que se ofrece.

Andrea Casillas quien es comerciante y una de las primeras usuarias de las oficinas del nuevo Edificio de Gobierno, compartió con am cómo fue su experiencia.

"Fue rápida y buena la atención porque no hay casi gente, como que no saben todavía que muchos trámites los cambiaron aquí. Yo vine a tramitar el permiso para una tienda, fui al primer piso al módulo de Cofepris", mencionó.

Citlali Ramos, quien acudió a conocer las ofertas de trabajo, dijo que tardaron cerca de dos horas en brindarle la atención.

"Fue fácil el acceso, me atendieron bien, sólo que el servicio un poco lento. Bueno, yo vine a entrevista de trabajo y me tardaron casi dos horas. Pero el servicio está bien".

Otro de los usuarios, quien prefirió no revelar su nombre, mencionó que el nuevo edificio está un poco retirado, pero como está al lado de Delta es buena la ubicación, señaló.

"Me atendieron bien, pues es nuevo (dijo entre risas) y no hay filas, salimos bien. Vine a hacer trámite de una inhumación. Yo digo que está muy bien el edificio, no fue difícil hacer este trámite".