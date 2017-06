***SALUD, RENOVADA



El nuevo secretario de Salud, doctor Daniel Díaz Martínez, ya tomó por completo las riendas de esta gran dependencia y trasciende que el relevo cayó bien entre el personal.



***APRETAR TUERCAS



El cambiarle la cara a la SSG no será tarea sencilla, son 680 unidades y más de 20 mil colaboradores. El nuevo Secretario no rompe con su antecesor, pero sí va a apretar tuercas.



***PACIENTE AL CENTRO



El Secretario les ha dicho a todos que “de nada sirve presumir que estamos bien si los usuarios dicen otra cosa”, el poner al paciente en el centro de la atención, es su gran reto.

*** PAN, VIENE LO BUENO



Llegó el momento más complicado para la dirigencia del PAN en Guanajuato: definir los nombres de sus candidatos a los 46 ayuntamientos, 22 distritos locales y a la gubernatura. El presidente Humberto Andrade, y el secretario general, Alfonso Ruiz, lo saben bien.



*REELECCIÓN Y PARIDAD



El Congreso ya aprobó las nuevas reglas electorales que regulan el derecho a la reelección y a la paridad y los partidos tendrán una bronca para elegir sus planillas a los ayuntamientos y candidatos a diputados locales, pero en particular el PAN pues es quien hoy gobierna 26 de las 46 alcaldías (aunque sin ninguna mujer), y 19 de los 22 distritos locales de mayoría.



*El MÉTODO



En septiembre los partidos deben registrar ante la autoridad electoral sus métodos para elegir candidatos, antes deben aprobarlo al interior. Las emocionantes asambleas internas para elegir todos los candidatos, cada vez las veremos menos. El partido debe garantizar ciertos distritos y alcaldías para mujeres y hombres, y eso lo complica todo.



*RESPALDO DEL CEN



Luego de las elecciones de hoy Andrade Quezada y Ruiz Chico ya tienen en agenda cita con el jefe, Ricardo Anaya, para acordar el respaldo del CEN en lo que vayan a hacer. El PAN de Guanajuato quiere todo el apoyo nacional para que el avispero no se agite de más.



*LUPA A ALCALDES



Por lo pronto lo primero que el partido va a realizar estos tres meses es el intensificar las evaluaciones de sus funcionarios, principalmente alcaldes. Falta todavía que cada uno diga si le interesa o no buscar la reelección, y ahí es cuando el partido tendrá que ‘tejer fino’ para que, quienes no han hecho un notable papel, ya ni lo intenten, aunque están en su derecho.



*MUJERES AL CORREDOR



En el PAN están agrupando tres bloques de alta, media y baja competitividad para distribuir igual número de hombres y mujeres, ya que la Ley impide enviar mayoría de un género a sitios perdedores. Así que de entrada en el corredor industrial de León, Irapuato, Salamanca y Celaya, donde hoy todos son alcaldes hombres del PAN, habrá mujeres en la boleta.

***CHICO HERRERA, PUESTO



El senador Miguel Ángel Chico jura que va con todo por la candidatura del PRI a la gubernatura, y no en espera del reintegro para amarrar una diputación federal, como es la versión que sus adversarios dejan correr entre la militancia tricolor y al exterior. Dice que no simula competir y para prueba la serie de actividades que intensifica desde hace rato.



*MAYO, INTENSO



En mayo sus redes sociales relatan que anduvo en: toma de protesta de la CNOP Guanajuato Capital, reunión con ejidatarios en Irapuato, evento al Maestro en León, plática con estudiantes de la UQI, visita a empresas agroindustriales en Dolores Hidalgo.



*HASTA DONDE TOPE



Y cerró con un recorrido en la Plaza Textil que está en construcción en Uriangato-Moroleón, visita a la tenería Panamericana en León con los exdirigentes de la Cámara de Calzado y de Curtiduría, Javier y Pedro Plascencia, en comunidades de la Capital y hasta inaugurando el Festival de la Paella. Dice que tiene poco dinero pero su lucha es sincera.

***ALE Y SU INFORME



Tarde pero seguro la coordinadora de los diputados federales de Guanajuato por el PAN, Alejandra Gutiérrez, tiene programado para este próximo 8 de junio su Informe de Labores oficial a las 7:30 de la noche en el Colegio Guanajuato de la colonia San Miguel. Antes comenta que ha visitado colonias y comunidades para informar del trabajo en la Cámara.

*LAS RAZONES



La Diputada por el 06 distrito federal de León argumenta que, aunque el primer periodo para que los legisladores presenten sus informes (con dinero de la Cámara) es en septiembre, no lo hizo porque el fin de año es precisamente la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación del que participa de lleno como Secretaria de esa Comisión. Y luego se le cargó la chamba en la gestión con el Estado para aterrizar recurso federal.



*RENDIR CUENTAS



La panista admite que falta un evento formal de Informe, pero además lanza el reto para que se evalúe a los legisladores de manera integral, que incluya las asistencias al Pleno y comisiones, intervenciones en tribuna, la coordinación con otras autoridades, y el tiempo dedicado a las gestiones de recursos para instancias de gobierno y organizaciones sociales.

***BÁRBARA FELICITA



La diputada federal leonesa, Bárbara Botello, quien durante varios días anduvo en campaña en el Estado de México, escribió ayer antes de las 7 de la tarde: “Felicidades a mi amigo Alfredo del Mazo por obtener la victoria, tu experiencia y compromiso son garantía”.

***SIEMBRATÓN



Acción Juvenil en Guanajuato, que encabeza Briseida Magdaleno, realizó por segundo año la actividad “Siembratón” para conmemorar el Día Mundial del Medio Ambiente. Los jóvenes panistas el sábado reforestaron mil 150 árboles en 30 municipios del estado.