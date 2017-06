Graban forcejeo de policías con detenido

El forcejeo de policías municipales con un presunto distribuidor de droga fue grabado y difundido en Facebook.



El hecho fue la tarde del sábado sobre la calle Lomas del Sol y Lomas de las Dalias, en Lomas de Medina.



En el video se ven a tres policías municipales y a dos hombres y una mujer detenidos en la patrulla DS593.



Uno de los policías le pone las esposas a Héctor Enrique, de 27 años, pero el hombre forcejea para no ser esposado y trata de patear al oficial.



Entonces, el policía lo jala y provoca que caiga fuera de la patrulla.



En el video, con duración de 1:30 minutos, se ve cuando otro oficial se acerca al detenido para rodear el cuello con sus manos.



Ambos policías lo llevan a un lado de la patrulla para continuar con el forcejo.



Sin embargo, mientras eso sucede, la mujer que los graba pide que no lo golpeen.



“No le peguen, no se pasen, ¿por qué lo golpean?”, grita la mujer.



“¿Usted lo defiende porque le vende la droga?, nosotros nos tenemos que defender, no vamos a dejar que nos golpeen, son medidas”, justifica un oficial.



La mujer deja de grabar y se mete a una cochera, luego de que el policía le pide a otro compañero que la grabe.



Al final del video se ve cuando los oficiales ya están arriba de la patrulla, al igual que Héctor Enrique.



De manera oficial, la Policía Municipal informó que Héctor Enrique fue detenido en posesión de 50 envoltorios con marihuana.