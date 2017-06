‘Di un ride a Sinhué’: Márquez

El gobernador Miguel Márquez Márquez aseguró que sólo le dio un “ride” en el helicóptero propiedad del Gobierno del Estado al secretario de Desarrollo Social y Humano, Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, para acudir a una actividad de trabajo en Yuriria, no a una actividad partidaria.

El pasado martes 30 de mayo, el Secretario de Desarrollo Social y Humano, uno de los aspirantes del PAN a Gobernador del Estado, llegó a Yuriria en un helicóptero de los guanajuatenses, para participar aparentemente en una reunión con militantes del PAN.

Por la mañana del mismo día, Diego Sinhué agendó dos eventos de la Secretaría en Yuriria, pero no llegó. Envió como representante al subsecretario Antonio Acosta, ex alcalde de Santa Cruz de Juventino Rosas y ex diputado local.

El funcionario estatal llegó a las 6:30 de la tarde en el helicóptero que aterrizó en la Unidad Deportiva de la ciudad.

Sus encuentros con panistas concluyeron casi a las 9 de la noche. Rodríguez Vallejo se retiró en una camioneta blanca de Gobierno Estatal con placas GTZ 8981.

El Secretario dijo a am que usó el helicóptero oficial porque se trataba de eventos de la Secretaría de Desarrollo Social. Negó que se reuniera con panistas.

“Ya fueron muy claros, Diego estaba en un gira conmigo en Cortazar y tenía gira también de trabajo en Yuriria y el último evento era con gente de comercio, con gentes ahí de liderazgos de Yuriria, totalmente social, un evento totalmente de gobierno, nada que ver de partido, entonces eso es falso, es totalmente falso, yo le eché un ride, ahí lo dejé. ¿Por qué? Porque él se tenía que ir a otro evento, y me quedaba de pasada, yo venía a Guanajuato”, señaló el Gobernador.

El jefe del Ejecutivo Estatal aseguró que el nunca le “prestó” el helicóptero y aseguró que la bitácora de la nave es pública y puede consultarse para conocer la ruta de la unidad.

‘Yo iba con Márquez’: Secretario

Por su parte, el Secretario de Desarrollo Social dijo que el gobernador Miguel Márquez Márquez fue el que le dio un “aventón” en el helicóptero para asistir a un evento oficial en Yuriria y no a un acto de precampaña.

“El Gobernador era el que traía el helicóptero, yo iba con él, como en muchas comitivas. Como a veces me toca subirme a la camioneta, ese día me tocó subirme al helicóptero con el Gobernador”, aseguró Rodríguez Vallejo.

Aseveró que al viajar en el helicóptero del Gobernador no está usando recursos públicos para promover su imagen, ya que a los eventos que asiste son públicos y de carácter oficial.

“Las funciones y los eventos que hago es en calidad de Secretario; todos los eventos son públicos, son abiertos. La prensa nos acompaña, no han sido a puertas cerradas”, concluyó.