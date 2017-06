8 años sin sonrisas, 8 años de Guardería ABC

Con la presentación de la obra escénica "No les importamos", inició la vigilia en memoria de los 49 menores (25 niñas y 24 niños) que perecieron en el incendio de la Guardería ABC, ocurrido el 5 de junio del 2009.



Por octavo año consecutivo, los padres de las víctimas acompañados por familiares y la sociedad hermosillense, se reunieron afuera edificio en ruinas de lo que fue la estancia infantil, ubicada en la esquina de Ferrocarrileros y Avenida de los Mecánicos en la colonia Y Griega, al sur de Hermosillo, Sonora.



Sobre las cruces colocaron globos de colores azul, rosa y blanco, veladoras y coronas, luego elevaron plegarias en memoria de los niños y niñas.



Los familiares de menores fallecidos lamentaron que a ocho años de que sucedió la tragedia que enlutó a los mexicanos, el gobierno no ha actuado contra los responsables.



El sacerdote Claudio Murrieta dirigió los familiares de las víctimas, un mensaje de fortaleza ante esta tragedia.



En esta tragedia infantil perecieron 49 infantes, otros 24 niños resultaron con quemaduras y 91 más con afectaciones diversas.



Como cada año, también se realizarán otras misas, entre ellas, la de la templo San José, ubicado en el bulevar Vildósola a las 10.00 horas.



A las 14.50 horas, replicarán las campanas de la Iglesia San José para recordar la hora en que ocurrió la tragedia.



Luego, a las 18.00 horas se unirán los padres agremiados a diferentes movimientos en las instalaciones de la guardería, para salir en una marcha hacia las escalinatas del museo de la Universidad de Sonora, donde como cada año emitirán un posicionamiento sobre su reclamo de justicia.

Continúa la lucha tras 8 años de tragedia

A 8 años de la tragedia en la Guardería ABC, las mámas de César Fernando Díaz, Danna Paola Villarreal y Héctor Manuel Villegas, luchan por el futuro de sus hijos.

Madres de menores víctimas del incendio de la guardería ABC luchan por los derechos y salud de sus hijos, en virtud de que el decreto presidencial firmado el 20 de julio de 2010 no los ampara en caso de que después de su mayoría de edad no puedan desempeñarse laboralmente o deseen estudiar más allá de una licenciatura o ingeniería. En el decreto firmado por Felipe Calderón Hinojosa se establece que se constituyó un fideicomiso por el Gobierno del Estado de Sonora y la Fundación IMSS, para otorgar gastos de manutención y educación.



"Se otorga ayuda extraordinaria para los menores de edad que resultaron lesionados, las madres de los menores fallecidos, las madres de los menores lesionados y las maestras y otros adultos que resultaron lesionados en el incidente ocurrido el 5 de junio de 2009 en la guardería ABC, Sociedad Civil, en la ciudad de Hermosillo, Sonora", señala el documento.



Sin embargo, las madres buscan que dicho documento brinde una mayor protección para los menores.



Futuro incierto. Marisol Montaño, madre de la niña Danna Paola, que con sólo dos años y tres meses sufrió quemaduras en 47% de su cuerpo y la amputación de nueve dedos de sus manos, lamentó que los menores no estén protegidos por el citado decreto presidencial, el cual, dijo, está aún abierto y puede ser modificado.



Se pensionó a las madres con el sueldo que devengaban en su trabajo; a las que ganaban menos de 5 mil se les puso esa cantidad inicial y cada año se les aumenta un 3%. Dejaron de trabajar por atender a sus hijos. Sin embargo, cuando fallezcan se extingue el beneficio y las víctimas del incendio de la guardería quedan en el desamparo.



"Hemos peleado mucho, mucho, mucho, hemos tenido reuniones, de hecho tuvimos una hace como mes y medio porque el licenciado Franco, que es el director del IMSS, es jefe de los que están ahorita aquí y hablamos sobre ese tema, ¿cuántos años nos falta por sentarme en esta mesa, le digo, y exigirte, ya no pedir, exigir que tengan una pensión de por vida, ¿por qué? Porque está desprotegida, el día que me muera yo ¿qué va a ser de ella?", expresó en referencia a su hija.



Por su parte, Fabiola Lucero Noriega, madre de César Fernando, uno de los menores que sufrió mayores quemaduras de tercer grado en sus extremidades, cabeza y espalda y a quien le ha practicado varias intervenciones en la mano izquierda, el tobillo y cuero cabelludo, destacó que le preocupa la educación de su hijo, pues sólo se le garantiza un nivel profesional, licenciatura o ingeniería en México.



Además de estas preocupaciones, Adriana Guadalupe Villegas, madre de Héctor, el menor que sufrió quemaduras en 58% de su cuerpo, externó una seria preocupación porque el Hospital Shriners los atenderá sólo hasta los 21 años.





Más pequeños guerreros

Héctor Manuel Robles Villegas es un niño perseverante, siempre logra lo que se propone, es deportista nato con habilidades para la música. Su propósito es ser un futbolista de los buenos, de esos que llaman del Barcelona y ser el mejor de los mejores.



Su determinación lo ha llevado a rebasar metas. "Voy a ganar porque quiero exentar, dijo a su madre, antes de entrar en su escuela al concurso de "Spelling" (deletrear palabras en inglés).



EL UNIVERSAL lo visitó en su casa, como lo ha hecho, año con año, en víspera del aniversario de la tragedia, desde el año 2011; en ese momento se entretenía con su móvil con el videojuego Clash Royale.



Permaneció sentado en la sala mientras su madre, Adriana Guadalupe, recordaba lo difícil que ha sido para la familia lograr esa evolución que lo impulsa a siempre ir por más.



Aunque tiene años jugando al futbol, tiene apenas un mes que entró al Club Santos de Hermosillo; continúa con sus clases de karate, donde ya va en cinta roja avanzada, practica natación y canceló las sesiones de violín en la Casa de la Cultura porque se le dio la facilidad de leer partituras, pero no podía avanzar más porque las maestras ya tienen un programa con tiempos establecidos, ahora está a la espera de un maestro particular.







En manos de Dios







Ha sido un largo caminar, comentó la señora Adriana Guadalupe, al señalar que la constancia rinde frutos, a pesar de que el 58% del cuerpo de Héctor está injertado y del resto donde quedó sano, le quitaron piel para practicarle injertos. Aún está próxima otra cirugía reconstructiva y de expansores en la cara.



"Una vez más lo voy a entregar a Dios", dijo la madre de Héctor al asegurar por más de 20 veces que se lo ha encomendado a Dios cuando entra a cirugías que considera eternas.



Por meses ha descansado de citas médicas a consecuencia de las lesiones del incendio, pero hoy en día si no se atiende el dedo índice de la mano derecha, podría encogerse.



"También para uno es muy difícil estarlos entregando, pensar en los riesgos de la anestesia, 45 minutos de cirugía que se alargan dos o tres horas, es muy difícil vivir ese momento.



"Ha sido un caminar muy difícil, mas no es imposible, lo difícil ya pasó, pero lo bueno apenas empieza", dijo esperanzada.



Héctor ha pasado gran parte de su vida —11 años— dentro de un hospital, no le intimida cualquier cosa; hace poco regresó a su casa con un dedo quebrado y ante la sorpresa del doctor, el menor no sentía dolor. El umbral del dolor quedó muy alto.



Es el varoncito que resultó más afectado en el incendio de la guardería ABC, el 5 de junio de 2009. Sufrió 60% de quemaduras de tercer grado en su cuerpo cuando tenía tres años. En sus extremidades, su piel quedó pegada a los huesos, le injertaron toda la cara, zonas del cráneo y se le quemaron partes vitales de los ojos. Pasado un mes del accidente, pudo ver.



Se le ha ido la infancia de cirugía en cirugía; no se intimida por cualquier cosa, es fuerte, muy fuerte, dijo Adriana Guadalupe al comentar que en una de sus clases de natación regresó con el dedo quebrado, y no sentía.



Su madre admira esa fortaleza que ha adquirido, pero reconoció que hay altibajos, en ocasiones caídas muy fuertes, porque está en la pre adolescencia, pero la familia unida lo acompaña en este largo camino.



"Siempre he dicho a Héctor: si Dios te dejó con nosotros es porque tiene un proyecto muy grande para ti, quiero que seas un niño noble, bueno, y que aprendas a valorar todo en la vida".









Sin dejar de sonreír







En su vida todo gira tan rápido como las vueltas de su columpio, su lugar preferido de su casa. Ahí donde pasa sus mejores ratos meciéndose con las palmas de las manos tendidas al cielo. Danna Paola Villarreal Montaño transpira felicidad y la contagia a quienes la rodean.



Ya pasaron ocho años del incendio de la guardería ABC, donde la niña de dos años y tres meses sufrió quemaduras en 47% de su cuerpo y la amputación de nueve dedos de sus manos. Sólo se le logró el pulgar izquierdo.



Esa bebé que estuvo inconsciente por tres meses, sin hablar ni caminar por tres años, es ahora un ser lleno de luz y amor. Se manifiesta feliz por su familia, por sus amigos, sus maestras y también por "Lola".



"Lola", una perrita chihuahueña, ahora inseparable compañera y su adoración. Le da besos, apretones, la abraza y lejos de molestarse la mascotita, le lame las manos y se le arrima.



No todo es juego para Danna, cursa el tercer grado de primaria, es una niña estudiosa y aplicada; al momento de llegar a su casa para la entrevista, estaba en clases particulares de inglés. Se le esperó para que terminara y luego se quedó alrededor de 10 minutos en la mesa jugando con su tableta electrónica.



En un acto de espontaneidad, se acercó a su mamá para pedirle permiso a fin de mostrar a EL UNIVERSAL los espacios donde pasa los mejores momentos en su hogar.







Fan de One Direction







En su recámara tiene una colección de muñecos de los integrantes de One Direction; durante la entrevista nos presume la camiseta que trae puesta con la imagen del grupo británico.



Como anécdota familiar, entre risas, cuenta su mamá, Marisol Montaño, que en noviembre de 2015, sus ídolos estuvieron en un concierto en Telehit, coincidió que tenían cita en la Ciudad de México. "Al enterarse, Danna Paola nos rogó: ‘Llévenme, llévenme’ y yo: ‘estás loca’, le dije, ya no ha de haber boletos, y ella contestó que tan sólo al hotel donde estaban".



"La llevó su papá, no se quiso quitar el suéter de One Direction y que se nos desmaya afuera del hotel, ya venía con plumas y lo que había comprado. Me habla mi esposo, y me dijo háblales a los del IMSS, que te lleven un doctor porque ésta se me desmayó de la emoción".



Mostró su guitarra autografiada por varios cantantes, entre ellos Reik y Dana Paola; aseguró que sabe tocar el instrumento musical, incluso se posicionó cual músico profesional y le jaló las cuerdas, para después terminar en una sonora carcajada.



En tanto, Marisol Montaño, su madre reiteró que a su hija le han robado la infancia, porque su vida ha transcurrido en hospitales; ya lleva más de 27 cirugías múltiples y la más reciente se le practicó el 13 de abril; la operaron de la cabeza, le cerraron el cráneo para que le disminuyan las cicatrices.



Continúa exigiendo justicia para que se castigue a los responsables de la tragedia, ya que su pequeña Danna, aunque siempre está feliz, continúa con las terapias de rehabilitación; de repente está parada y se le doblan sus piernitas, no tiene motricidad.



Incluso, en la escuela le mandaron hacer un mesabanco especial, imprime mucha fuerza al lápiz y los colores y pierde tiempo en sacarles punta, comentó.



La vida de Danna Paola sigue siendo tan difícil como hace ocho años y los responsables, libres, aseveró Marisol.



"La llevé a una valoración donde se injerta cabello y no quiso ponerse porque el doctor le dijo que eran como unas 20 inyecciones en el cráneo, y ella le dijo: ‘No, no quiero, mejor no’". Luego Danna le pregunta: ‘¿Oiga, doctor, y me puedo poner la ceja que me falta? —tiene sólo la mitad— y le dijo el doctor, sí, sí te la puedo poner, pero te tengo que inyectar también’, luego le contesta: No, así déjemela, me la voy a tatuar".









Su motivación es ir al campamento







La motivación de César Fernando Díaz Lucero para regresar al hospital Shriners de Sacramento y someterse a otra cirugía más es el campamento de Alfa Ann Roch Burn Foundation, que se llevará a cabo en Fresno, California del 8 al 23 de junio.



Las cicatrices de su cuerpo le recuerdan a diario la tragedia que vivió el 5 de junio de 2009; estaba dormido y despertó sobresaltado por los gritos de una maestra, así como por el llanto de sus compañeros. Todo estaba oscuro y el ambiente denso, cubierto de humo, no le permitía respirar.



Su madre, Fabiola Lucero Noriega, ya perdió la cuenta de las cirugías que le han practicado, pues desde un día después de la tragedia, fue trasladado en avioneta al Centro Médico del Occidente de Guadalajara y después a Shriners, en Sacramento, California, Estados Unidos; le han hecho intervenciones múltiples en la mano izquierda, en el tobillo, el cuero cabelludo y ha tenido varios injertos de su propia piel.



Este niño sobreviviente a quien muchas personas le dicen que tiene mirada de ángel, es inquieto, sonriente, bromista, alegre, juguetón y amoroso con su familia; es aplicado y disciplinado tanto en su vida diaria como en la escuela y las terapias de rehabilitación y sicológicas.



Los constantes problemas que le provocan las cicatrices que con facilidad se le abren no interrumpen su desarrollo normal. Como cualquier niño, juega futbol y beisbol, no le importa traer sangrados sus brazos, piernas y hasta la cabeza. También le gusta escuchar música moderna en inglés y bailar.



Tiene 11 años y es muy fuerte en su carácter. Cuando se buscó a su madre para la entrevista, la señora Lucero se rehusó, ya que cada vez que se acerca un aniversario más del incendio, revive ese pasaje trágico, pero César Fernando en forma determinante le dijo: "Mamá, yo sí quiero dar la entrevista, dile que sí".



Al recibir un año más a EL UNIVERSAL, sentado en un sillón de la sala, César Fernando tenía en sus manos una revista de la fundación que organiza los campamentos y dirigió la plática a su tema favorito en ese momento.



Incluso, recordó que el pasado 10 de mayo le regaló a su madre un cuadro de "pendientitos" —bordado por él mismo— donde colocó la solicitud de inscripción al campamento. Está en la entrada de su casa para que su madre tenga presente su deseo.







Un "ranchero" de corazón







Con entusiasmo comentó que a pesar de ser la quinta ocasión que asistirá al campamento en California, espera con ansias el 8 de junio para volver a ir y divertirse.



Mostró la revista que tenía guardada en su recámara, la hojeó y con orgullo comentó que pertenece al grupo de Los Rancheros; presentó a su equipo y mostró fotografías del campamento del año pasado. En ese anuario está su fotografía. "Del campamento me gusta la comida, los juegos, pero hay reglas".



"Nos dan al último un diploma de qué hemos sido mejor. Me dieron el de ordenado".



Ya tiene dispuesto el vestuario que se pondrá la noche de gala, donde están un rato los pequeños, después Los Rancheros y luego se quedan los grandes.



A pesar de que es un niño fuerte y ha superado varias operaciones múltiples, César Fernando ya no quiere más intervenciones, y no sólo porque está cansado, tiene miedo y no sabe por qué, según confesó.



Derivado de esta situación, su madre, preocupada, mencionó que su hijo tiene terapias especiales para manejar las emociones, y quitarle ese miedo, ya que en dos ocasiones han estado en Shriner a punto de someterlo a cirugías para colocarle expansores en la cabeza, y se han tenido que regresar porque no quiere.



"Este año le flojeó, me dijo: Mamá, no quiero estar en nada, quiero descansar y déjame libre los viernes, nada de terapias", dice Fabiola.









El proceso de la recuperación







Tres de los niños afectados por el incendio en la Guardería ABC continúan con su vida: Héctor sufrió 60% de quemaduras de tercer grado; César estaba dormido y despertó sobresaltado el 5 de junio de 2009; Danna perdió nueve dedos de sus manos.

Marcharán en CDMX

Esta tarde de lunes, en punto de las 16:00 horas, ciudadanos marcharán del Ángel de la Independencia al Zócalo de la Ciudad de México, a ocho años de la tragedia ocurrida en la guardería ABC, en Sonora.



De acuerdo con información de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, la movilización es convocada por las organizaciones Movimiento Ciudadano por la Justicia 5 de junio A.C. y Manos Unidas por Nuestros Niños.



El 5 de junio de 2009., la estancia infantil, ubicada en Hermosillo, ardió en llamas, debido al incendio de una bodega cercana.



En el hecho fallecieron 49 niños y 106 resultaron lesionados, con quemaduras de por vida.