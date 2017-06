Cae ex Gobernador de QR en Panamá

En Panamá, elementos de la Interpol, en coordinación con la Procuraduría General de la República, detuvieron a Roberto Borge, ex gobernador de Quintana Roo, informó la PGR.



El 24 de febrero, la PGR comenzó la investigación contra el exgobernador de Quintana Roo, por la venta irregular de terrenos patrimonio del estado a presuntos prestanombres.



La carpeta de investigación que abrió la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) es por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita; y como medida precautoria se aseguraron 25 inmuebles.



Y es que existen irregularidades en el proceso de enajenación de los inmuebles, que en suma su valor comercial es de 5 mil millones de pesos, pero que fueron vendidos por el 6% de su valor real.



La carpeta se inició luego de la denuncia interpuesta por la Consejera Jurídica del Poder Ejecutivo del estado de Quintana Roo, “en la cual se hizo del conocimiento que durante el periodo de abril de 2011 y abril de 2014, fueron enajenados, de manera irregular y a un precio muy por debajo del valor comercial, múltiples inmuebles propiedad del gobierno del estado de Quintana Roo”.



De acuerdo con la investigación los terrenos fueron desincorporados del Instituto de Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública del estado de Quintana Roo (IPAE) y vendidos a personas cercanas del exgobernador, entre ellos su madre Rosa Yolanda Angulo Castilla, y César Celso González, a quien se le refiere como prestanombres de Borge.



En noviembre del año pasado, el gobierno de Quintana Roo, encabezado por Carlos Joaquín González, informó que interpuso una denuncia de hechos ante la PGR y otra en la Fiscalía General del Estado por la venta de terrenos propiedad de la entidad.



De acuerdo con Rafael Antonio del Pozo, secretario de Gestión Pública de la entidad, se hicieron las enajenaciones de los predios con irregularidades y los precios fijados habían sido muy por debajo del valor real, incluso en algunos casos el precio de venta no llegaba al 1% del precio real.



Lo estimado del total de las ventas de terrenos fue de 9 mil 500 hectáreas, mismas que fueron adquiridos por familiares del exgobernador y personas cercanas.



En septiembre, la organización Somos Tus Ojos, también presentó una denuncia ante la Fiscalía y dos meses después en la PGR contra el exmandatario y personas cercanas a él por haber afectad el patrimonio del estado.



De acuerdo con la organización, uno de los predios asegurados a nombre de Rosa Angulo, madre del ex gobernador, es de 44 mil 421 metros cuadrados; otro de 4 mil 432 metros cuadrados. El primero fue vendido en poco más de 6 millones de pesos y el segundo en 886 mil pesos.



Los terrenos adquiridos por César Celso González son de 12 mil 445 metros cuadrados y otro de 7 mil 453 metros cuadrados; mismos que fueron adquiridos por 1 millón 244 mil pesos y 745 mil pesos, respectivamente. Al tenerlos en su poder, los predios fueron pasados a la sociedad mercantil Caracol 65.

#PGRInforma Hemos detenido a Roberto Borge con el apoyo de #Panamá e #Interpol, justo antes de que abordara un vuelo a #París. — PGR México (@PGR_mx) June 5, 2017