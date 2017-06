Niega chofer de Monreal posesión de armas

Alejandro Bernal Cruz, asistente del jefe delegacional de Cuauhtémoc, Ricardo Monreal, pidió que se investigue el origen del arma que supuestamente le decomisaron ayer domingo cuando se desplazaba en Ecatepec, la cual rechazó que sea de su propiedad.



El colaborador de Monreal señaló que policías del Estado de México revisaron cuatro veces el vehículo en el que se desplazaba ayer en Ecatepec y que fue en la quinta, en que dijeron que llevaba un arma.



En conferencia de prensa, Bernal Cruz narró su versión de cómo sucedieron los hechos en la Vía Morelos, cuando fue detenido, dijo, por elementos de cerca de 35 patrullas.



"Una patrulla me marca el alto y se bajan unos policías a decirme que me baje del auto porque harán una revisión de rutina, porque trae placas foráneas y me dicen te tienes que bajar porque la Constitución me faculta a hacer la revisión", relató.



Bernal Cruz aseguró que los policías realizaron cuatro revisiones, hasta que llegó uno con un perro, quien dijo que traía un arma y que lo detuvieran. Incluso, indicó que lo golpearon durante la detención.



El asistente del delegado dijo que se negó a tocar el arma o el dinero que supuestamente le encontraron y pidió que se investigue el origen del arma.



"Nunca he sido escolta", por lo que se deslindó de manejo de armas.



Bernal contó que cuando fue llevado a la agencia de San Cristóbal, Ecatepec, le mostraron el arma y 20 mil pesos que supuestamente llevaba en el vehículo, lo cual rechazó.