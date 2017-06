Perspectiva

En medio de un sueño profundo, escucho un alboroto en la habitación de al lado. El Real Madrid anota el primer gol del partido de la Champions. Todo Madrid se mete en bares, en convivencia fraterna para ver a su equipo merengue. Mientras eso sucede, el lastre del viaje y el cambio de horario tumba el entusiasmo que debería sentir por la final en Cardiff. La ciudad espera la fiesta.



Al prender la tele, un jugador de miedo mete un golazo de media chilena. Como su camiseta es blanca, celebro el segundo gol del Real Madrid. Error. La Juve va de blanco, y el Madrid, en un color azul extraño. Se iguala el marcador. En la habitación de al lado hay silencio.



Llega el medio tiempo y el desfile de coches en la TV. Casi todos los anuncios son de autos. Pareciera que lo único en la mente del ciudadano es la próxima compra de un coche. No hay comentarios sonsos. Tres presentadores especifican a detalle el empate, el gol de Cristiano Ronaldo y el de la media chilena. Todo en un minuto.



El segundo tiempo es un baile, diríamos en México. Según las estadísticas, la pelota la tiene el Madrid el doble de tiempo que la Juve. Los presentadores dicen lo que saben y cuentan los metros que corre cada jugador. Tienen todo medido. Después de tres goles más del Madrid, todo es una fiesta merengue.



Los italianos miran con tristeza el paso del tiempo y lloran en las tribunas. Zinedine Zidane, el entrenador del Madrid (supongo que todo mundo sabe quién es, pero hay que mencionarlo), sigue con su mirada de águila cada jugada y hace cambios al final. Los de la Juve se acaban sus cambios, desesperados por el resultado. Cristiano Ronaldo mete otro gol y se convierte en el jugador del partido. Su célebre tenacidad da frutos.



Imposible narrar más detalles, porque sería absurdo hablar de algo que no se sabe. Pero al final, cuando una chica enjundiosa entrevista al entrenador, se comprende el triunfo. ¿Seguirá en el Madrid?, ¿qué se siente tener la victoria?, ¿por qué parece usted tan calmado?, ¿qué no siente alegría?, ¿por qué no se quita el saco siquiera?



Zidane responde con tersura, con una sonrisa contenida. Cuando ganaron la liga española, había dicho que era el día más feliz, pero ahora: ¿no es éste un día aún más feliz?, pregunta la chica. Zidane sonríe y dice que tiene una felicidad profunda, dentro de sí.



Por la noche, Madrid es una fiesta, un pretexto fantástico para celebrar. Las calles se llenan de ruido ensordecedor de cornetas, cláxones y acelerones de motos endiabladas. La Puerta de Alcalá, iluminada en verde, centra el flujo hacia la Plaza de Cibeles. La gente atiborra los bares abiertos después de las 12. Jóvenes forman y fuman “porros” de marihuana sin que nadie tome nota. Otros usan las calles y los árboles como baños. Vendedores de ocasión acercan cervezas heladas y comienza una celebración que dura hasta la madrugada.



Zidane “logra domar los egos” de las estrellas, da su lugar a cada quien y logra un equipo imbatible. Ya los maestros de las grandes escuelas de administración de España analizan su estilo de liderazgo. Un hombre serio, sencillo y humilde. La presentadora pregunta sin miedo: ¿eres el mejor entrenador del mundo? Zidane esquiva la pregunta, sonríe y se retira. Lo único que quiere es disfrutar el triunfo. Un ejemplo de sobriedad y sabiduría.