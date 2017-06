Amanece estado con 7 muertos

En Valle de Santiago, Salamanca, Celaya, Comonfort, San Miguel de Allende y Uriangato

Lo matan afuera de domicilio en Valle de Santiago

Un hombre fue asesinado en la entrada de un domicilio, al parecer por sujetos a bordo de una camioneta café, en Valle de Santiago.



A las 4:55 de la tarde de ayer, Emergencias recibió un reporte en el que se informó que había una persona lesionada afuera de un domicilio de la calle Aquiles Serdán, en la colonia Morelos.



La víctima sólo fue identificada con el apodo de “El Jícamas”.



Al arribar al lugar, elementos de Seguridad Pública encontraron aún con vida a la víctima que vestía pantalón de mezclilla, camisa negra y zapatos café.



Después de unos minutos, el hombre falleció.



Testigos indicaron que cuatro sujetos perseguían calles atrás a la víctima, a la que alcazaron a lesionar de bala.



El afectado intentó resguardarse en el interior de un domicilio, pero sólo alcanzó a llegar a la entrada de la casa.



Autoridades del Ministerio Público iniciaron la investigación del caso.

Asesinan con piedra a guardia de tren en Comonfort

Un guardia de seguridad que custodiaba los vagones del tren fue localizado asesinado con una piedra en las vías que se encuentran en la comunidad Empalme Escobedo, en Comonfort.



La persona fallecida se llamó Josué Adán Ordóñez, de 30 años, del que se desconoce domicilio exacto, pero quien trabajaba para la empresa Servicios de Seguridad Privada y Limpieza del Noroeste LOCSA.



A las nueve de la mañana de ayer se reportó una persona tirada y con huellas de violencia en las vías del ferrocarril que se encuentran a unos metros del patio de maniobras de ese poblado.



Al llegar elementos de la Policía Municipal, un empleado de seguridad privada les indicó que en las vías, a la altura de la calle Embarcadero, a 100 metros de la avenida principal Venustiano Carranza, estaba el cuerpo.



Cuando llegaron al sitio, hallaron el cuerpo de un joven; a pesar de que acudieron paramédicos de Protección Civil, ya no presentaba signos vitales, pues tenía algunas horas de fallecido.



La víctima tenía tapada la cabeza con una bolsa y encima se encontraba una piedra de mediano tamaño, con la que al parecer el o los responsables lo agredieron hasta matarlo para luego fugarse.



El cadáver fue levantado para su autopsia de ley en el Servicio Médico Forense de San Miguel de Allende.

Ultiman a balazos a carpintero en Salamanca

Un carpintero fue ultimado a balazos frente a su casa, en la colonia Ampliación El Cerrito.



El ataque ocurrió poco antes de las 12:32 de la madrugada de ayer y luego de las detonaciones, los vecinos de la calle Estaciones se comunicaron a Emergencias.



Elementos de la Policía Municipal se desplazaron al lugar y frente al domicilio marcado con el número 605, se percataron de un hombre herido.



Paramédicos de Cruz Roja se desplazaron al sitio y supervisaron el cuerpo de un hombre identificado como Juan Manuel González, de 38 años, de oficio carpintero, pero ya no presentó signos vitales.



A simple vista, el fallecido tenía cinco impactos de bala entre el pecho y abdomen.



Según testigos, la víctima estaba en el exterior de su casa, cuando dos hombres en motocicleta se aproximaron. Uno de los agresores bajó de la unidad y disparó contra el hombre.



Posteriormente, ambos atacantes huyeron con rumbo desconocido.



En la escena del crimen se localizaron ocho casquillos percutidos calibre nueve mm.



Según la autopsia, la víctima falleció a causa de las heridas de bala que recibió.

Ejecutan a hombre y dejan herido a otro en Uriangato

Un hombre asesinado y otro herido fue el saldo que dejó el ataque a un domicilio por parte de sujetos armados que dispararon en varias ocasiones la madrugada de ayer en la colonia Deportiva, en Uriangato.



Durante los primeros minutos de ayer, dos hombres de mediana edad se encontraban en la entrada de un domicilio en la calle Raúl Ramírez, cuando una camioneta dorada se detuvo justo enfrente del inmueble.



Los primeros reportes indicaron que un tripulante de la camioneta comenzó a disparar en contra de los dos hombres que se encontraban en la entrada de la casa, para posteriormente emprender la huida.



Testigos del suceso y familiares de las víctimas reportaron el hecho a Emergencias, por lo que en unos minutos llegó una ambulancia, misma que trasladó al hospital general al herido, identificado como Jesús Alejandro, quien presentaba impactos de bala, donde se reportó grave, por lo que fue trasladado a Salamanca.



No obstante, el otro agredido, identificado como Daniel, de 27 años, ya se encontraba sin vida al momento de la llegada de los cuerpos de auxilio.



En el lugar del ataque se encontraron ocho casquillos de arma de fuego nueve milímetros y tres proyectiles de plomo.

Lo estrangulan con agujeta en su estética en Celaya

Con huellas de que fue estrangulado con una agujeta, un hombre fue localizado asesinado en el interior de la estética de su propiedad, ubicada en la colonia López Portillo, en Celaya.



El fallecido fue identificado como Juan Carlos Hernández, de 45 años, quien la última vez que fue visto con vida fue a las 10 de la mañana del sábado pasado.



A las 2:10 de la madrugada de ayer se pidió el apoyo de una patrulla a Emergencias para revisar el interior de un local comercial ubicado en la avenida Anenecuilco, con el fin de buscar a un hombre que no aparecía.



Cuando elementos de la Policía Municipal llegaron al sitio, entre la calle Irrigación y Manuel Palafox, se entrevistaron con varias personas, quienes señalaron que desde la mañana anterior no localizaban a su amigo Juan Carlos.



Debido a que no lo encontraban, poco después de la medianoche acudieron al negocio donde trabajaba, pero encontraron la cortina metálica levantada y una segunda puerta estaba cerrada con candado, por lo cual solicitaron la ayuda para entrar.



Al romper el candado, los oficiales lograron ingresar y en el fondo del establecimiento encontraron el cuerpo de un hombre.



El fallecido fue reconocido como Juan Carlos, quien tenía enredado en el cuello una agujeta negra, al parecer de una sudadera.



Además, en las manos de la víctima se encontraron signos de que intentó defenderse.



Por el hallazgo del cuerpo, el Ministerio Público ya investiga el móvil del asesinato.

Localizan a embolsada en Celaya

En bolsas de plástico negras fue encontrado el cuerpo de una mujer, el cual presentaba a simple vista huellas de violencia y quemaduras.



A las 6:15 de la tarde de ayer, habitantes del fraccionamiento Las Carretas, al pasar cerca del canal, observaron el cuerpo de una mujer.



Elementos de la Policía Municipal acudieron al lugar de los hechos, donde corroboraron el reporte que minutos antes recibieron de una mujer sin vida sobre el camino que conduce a Santa Teresita.



Los policías acordonaron la zona mientras acudían Agentes en Investigación Criminal.



Personal de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado también resguardó el camino.



Los agentes se dieron cuenta del cuerpo al interior de las bolsas negras, el cual estaba desnudo, se le apreciaban lesiones y signos de que fue quemado.



La mujer no fue identificada y según vecinos desconocen de quién se trata.

Hallan cuerpo en camino de San Miguel de Allende

En un camino de terracería de la comunidad La Huerta, en San Miguel de Allende, fue localizado el cadáver de un hombre de aproximadamente 65 años, tirado a unos metros del caudal de un río.



El hallazgo del cuerpo fue reportado a Emergencias por habitantes de dicha comunidad a las 8:15 de la mañana de ayer.



A la comunidad, ubicada sobre la carretera a Guanajuato, a la altura de la presa Allende, arribaron paramédicos de Cruz Roja, quienes se percataron del cuerpo de un hombre de entre 60 y 65 años, con varias heridas.



El cadáver se encontraba a unos metros del caudal de un río que cruza por la comunidad La Huerta.



Más de una hora después, el cuerpo fue levantado por integrantes del Servicio Médico Forense, quienes lo trasladaron a un anfiteatro para practicarle la autopsia de ley.



La hija y la esposa del difunto llegaron al lugar y fueron interrogadas por Agentes del Ministerio Público, dependencia que se encargará de realizar la investigación del caso.