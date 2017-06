La red social Facebook utiliza diversas herramientas para recolectar información del usuario y así conocer sus gustos y preferencias, con la finalidad de canalizar la publicidad que le sea de interés al mismo.



Sin embargo, esta habilidad de Facebook va más allá de su portal, ya que la plataforma también es capaz de rastrear nuestros gustos fuera de Facebook, como saber qué páginas porno visitamos.



De acurdo con el portal" The Sun", Facebook afirma en su política de datos: "Nosotros recogemos información cuando el usuario visita o utiliza sitios web de terceros y aplicaciones que utilizan nuestros servicios (como cuando ofrecen nuestro botón de inicio de sesión).



"Esto incluye información sobre los sitios web y aplicaciones que visita, el uso de nuestros servicios en los sitios web y apps, así como la información del desarrollador o editor de la aplicación o sitio web."



Es así que por medio de los botones de "Me Gusta" que hay en algunas páginas para adultos y los registros en webs de este tipo por medio de tu cuenta de Facebook, la red social ya sabe qué tipo de páginas porno visitaste y hasta que tipo de pornografía podría gustarte.



Sin embargo, si no deseas que tu historial de navegación determine los tipos de anuncios que Facebook te puede mostrar, puedes configurarlo como lo describe el subjefe oficial global de privacidad de Facebook en su blog.



Adicionalmente, Facebook indicó que este tipo de datos se borran 90 días después de haber sido recolectados, además de asegurar que nunca utilizan ese tipo de información recolectada.