Buscan a Julián, quien fue entregado a papá extranjero

Mediante un juicio de 10 días, un juez otorgó la restitución internacional de un niño celayense a su papá, de nacionalidad estadounidense, y desde el viernes su familia en Guanajuato no sabe dónde se encuentra.



Beatriz Domínguez Herrero busca desesperadamente a su hijo Julián, de 3 años, y acusó que hubo corrupción en el caso.



La restitución internacional se concede cuando un menor de edad es trasladado o retenido ilícitamente a un país distinto al de su residencia habitual, violando el derecho de custodia atribuido a uno de los padres o a la persona o institución que lo tiene asignado.



Sin embargo la familia de Beatriz Domínguez asegura que no hubo sustracción ilegal del niño.



En redes sociales se difunde que Julián nació en Celaya y vivía en Canadá por motivos de trabajo del papá, pero cuando éste quiso llevarlo a Estados Unidos la mamá se negó y supuestamente fue amenazada de muerte por su esposo.



De acuerdo a la publicación Beatriz era víctima de violencia doméstica y obtuvo resguardo y una orden de protección de la policía canadiense, además se le otorgó un documento que decreta que es la única guardia y custodia de Julián para poder regresar a México y empezar los trámites de divorcio.



Beatriz narró a am las anomalías en el caso que desde el fin de semana se ha hecho viral en redes sociales con la campaña #Regresena Julián.



Tras una audiencia en el Juzgado de lo Familiar de Celaya, el viernes el juez José de Jesús Aguilar Ortiz otorgó la restitución internacional aDemetri Pompei Urella, papá del niño.



“En menos de 10 días tomaron una decisión, cuando normalmente tardan mínimo un mes, a veces hasta un año, entonces aquí hubo muchísima manipulación y alineación del papá”, dijo Beatriz Domínguez, cuyas pruebas fueron desechadas sin argumentos.



Acusó al juez Aguilar Ortiz de cometer varias irregularidades, como no revisar los antecedentes de violencia e inestabilidad mental de su aún esposo, al considerar que “no eran necesarias las pruebas psiquiátricas”.



Aseguró también que le dijo “qué lástima que no tenga dinero, señora”.



“Este señor juez desde un principio cometió múltiples violaciones procesales a este procedimiento, fue un abuso de sus facultades y ni siquiera leyó el expediente, desde el principio tenía claro que el niño se iba con su papá”, señaló la madre.



La familia de Julián sospecha que puede encontrarse en Estados Unidos o en Orizaba, Veracruz, último domicilio del papá.



Domínguez Herrero aclaró que hay una custodia compartida debido a que ella aún se encuentra casada con Demetrio Urella, pero no autorizó que su hijo salga del país.



El 23 de mayo ocho personas entre policías municipales, personal del DIF municipal, Ministerio Público y de Relaciones Exteriores, acudieron a la casa de Beatriz con tres autos de emplazamiento para remitir al niño a un albergue y por un juicio por restitución internacional, todo en un solo documento.



“Me han dicho que el proceso legal es emplazar a la mamá para que se presente en un máximo de tres días para que pueda presentar pruebas y evidencias de lo que está pasando, a un menor no se le roba de su hogar y se le lleva a un centro del DIF sin pruebas evidentes de que el niño está siendo violentado por su mamá, lo cual nunca se probó porque no es cierto.



“Mi niño fue encerrado y privado de su libertad en un albergue, que es como una cárcel, lloraba día y noche, pedía estar con su mamá”, comentó.



Beatriz señaló que en un primer momento le dijeron que Julián estaría en un albergue, pero ella se enteró de que se encontraba en el Centro Nutricional de Celaya; allí le permitieron verlo dos horas al día.



Acusó que hubo falta de información del DIF Municipal, especialmente de la procuradora auxiliar en materia de asistencia social, Yesenia Bojórjez Robles, quien le aseguró que ya no le correspondía brindar la información sobre cómo y quién se llevó a Julián el viernes por la tarde.