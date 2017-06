El Draft MX

Empiezan las transferencias de los jugadores de futbol, en donde el futbolista se siente a sí mismo como cualquier cosa que debe ser empleada con éxito en el mercado. No se siente a sí mismo como alguien activo, la publicidad lo maneja de otra forma, la finalidad es venderse lo más caro posible.



Su identidad no nace de por lo que hace, por su actividad como ser viviente y pensante, más bien por lo que representa socioeconómicamente.



Lo mismo pasa con las personas que no son deportistas cuando les preguntan ¿Quién eres?, responden: soy estudiante, empleado, doctor, chofer, maestro, etc. Se sienten a sí mismos, no como hombre que tiene miedo, dudas, inteligencia, sino como una abstracción, enajenada de su naturaleza real, que desempeña una función en el sistema social.



Así el futbolista, su sentido de valor depende del éxito que tenga en su desempeño y de ese modo poder venderse favorablemente, de buscar la manera de hacer de sí mismo más de lo que era cuando empezó, por consecuencia obtener éxito.



Así su cuerpo se vuelve su capital y del cual debe invertir de la mejor manera para sacar una utilidad de sí mismo. La publicidad hace que aparente ciertas cualidades como la amistad, el amor, la cortesía, etc.



Transformándolas en mercancías, en partes de la personalidad, para que sigan siendo el ejemplo a seguir. De este modo, hacen creer a la gente que lo que admiran es ese valor que representa, no sabiendo que ese valor dado depende de factores extraños tanto del atleta como de la gente que lo admira, y de esa valoración que tiene el atleta en el mercado, se decide cuánto cuesta, como cualquier otra mercancía, él como toda mercancía que no puede venderse provechosamente, no vale nada en cuanto a valor de cambio, aunque se considera por su valor de uso. El dinero es el nuevo dios.



El futbolista que se pone en venta pierde gran parte del sentimiento de su dignidad, que es característica de nuestra cultura, además pierde ese sentimiento de identidad (muchos ni saben que significa) de sí mismo como entidad única. Ya que ese sentimiento de sí mismo y que nace de la experiencia que se tiene como sujeto de su experiencia, de su pensamiento, de sus sentimientos, de sus decisiones, de sus juicios, de sus actos lo desconoce. Toda experiencia debe ser exclusiva, no de algo enajenado. Los atletas no deben convertirse en cosas únicamente, las cosas no tienen mismidad.



Esa falta de personalidad, esa falta de identidad que sufre el futbolista es un fenómeno patológico, como de personas que sufren una “ilusión”, el “uno mismo”, para él, no es otra cosa que los diferentes papeles que representa en las relaciones con los demás, papeles que buscan la función de ganar el consentimiento de todos los que lo ven. Si el sentimiento de sí mismo desaparece, lo haría también el sentimiento de identidad y lo que busca es tener un sentimiento de sí mismo como un personaje de aprobación por los demás, alguien triunfante, valiente, resistente, veloz, fuerte, en suma una mercancía vendible, un modelo a seguir.