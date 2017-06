Decomisan armas y cartuchos en Apaseo

Armas de fuego y más de 500 cartuchos útiles fueron aseguradas al interior de una camioneta en la comunidad El Vicario, en Apaseo el Grande. No hubo personas detenidas.



Elementos del Ejército Nacional, Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE) y Policía Municipal lograron ubicar una camioneta con el armamento, en un camino de terracería.



El reporte se registró en un socavón de dicha comunidad, donde se detectó una camioneta, Ford, F-150 XL, de color blanco, tipo Pick Up, con placas del Estrado de México, no inscrita en el padrón vehicular.



Al realizar una inspección en la unidad, los oficiales detectaron las cuatro armas largas, así como 535 cartuchos de diversos calibres, siendo éstas un arma larga calibre 7.62 milímetros, marca Deutsche Waffen und Munitionsfabrike.



Un arma calibre 7.62, fábrica de armas Oviedo, un arma larga marca Remington, modelo ocho, calibre 7.62, y una subametralladora calibre 380 milímetros.



Los cartuchos útiles son 78 calibre 7.62; 11 calibre 243, 56 calibre .223, 11 calibre 3030, 71 calibre 380, 13 calibre 38 súper, 149 calibre 45, uno calibre 9; uno calibre 3.57, así como un cargador para arma 380 milímetros.



La camioneta y el armamento fueron puestos a disposición del Ministerio Público para integrar la investigación correspondiente.