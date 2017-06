Kim Kardashian, sin deseos de ver a Caitlyn

Luego del libro de memorias que publicó Caitlyn Jenner, en el que habla de Kris, su ex pareja decidió romper con Caitlyn.

"Si acusas de todo a mi madre y continúas atacándonos, no puedo, por el bien de mis hermanas, pasar tiempo con alguien a quien no le importa por lo que mi madre está pasando. Ya es demasiado. No tengo ya ningún respeto por Caitlyn. No quiero tener cerca de mí a alguien con este punto de vista", contó la socialité en el más reciente capítulo de Keeping Up with the Kardashians

Pero ella no es la única que está incómoda por lo que se revela en <a Secretos de mi Vida, pues E! Online publicó que tanto Kylie como Kendall ya marcaron también distancia con su padre.

"Kendall le es muy leal a Kris y tiene poco que ver con su padre. Mientras más tiempo pasa, más siente que Caitlyn la ha decepcionado con las cosas que dice y con sus acciones", dijo el informante.

Kylie sí se mantiene más en contacto con su padre, pues para ella ha sido difícil que toda su familia prácticamente esté del lado de Kris.

"Kylie ha hecho un verdadero esfuerzo para no tomar partido y apoyar a Caitlyn. Realmente quiere tener una relación con su padre, pero Caitlyn hirió profundamente a Kris y eso lo ha hecho muy difícil", reveló.

"Intenta separar las cosas y no las quiere discutir con el resto de la familia. Para los chicas es muy difícil no ser cercanas a Caitlyn. Dejó un gran vacío en sus vidas no tener al padre con el que crecieron. Ella era parte de sus vidas, a diario".

Caitlyn Jenner comentó al Today Show de Australia que ha sentido la reacción adversa de sus hijas e hijastras y reconoció que, particularmente con Kim no ha hablado desde hace mucho tiempo.

"Amo a Kimberly, es una persona maravillosa. Pero, para ser honestos, realmente no hablo con ella desde hace mucho tiempo. Espero a que todo se calme. Así que mantengo mi distancia", reveló.

"Estoy allá afuera intentando hacer una diferencia en el mundo. Hay mucho drama en la familia Kardashian. Este es mi libro, sobre mis opiniones de lo que ocurrió conmigo y con mi familia. Pero, ya saben, siempre hay problemas cada vez que le expreso mi opinión a mi familia. Los extraño a todos. Mi casa está abierta. Mi relación con algunas de las chicas es mejor y con otras un poco más tensa. Pero creo que eso cambiará con el paso del tiempo", aseguró.

En el libro “Los Secretos de mi Vida”, Caitlyn Jenner cuenta que Kris Jenner rechazaba que ella se sintiera mujer y que incluso su rechazo fue tal que se sintió empujada a no declararse abiertamente mujer