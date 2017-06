Localizan a un hombre ejecutado en El Cora

El occiso no fue identificado por los pobladores de la comunidad, sin embargo se sabe que fue en el lugar del hallazgo donde le dieron muerte.



Eran las 7 de la tarde cuando se informó al sistema de emergencias 911 sobre la existencia de un hombre sin vida en la comunidad El Cora, del municipio de Huanímaro, ubicada a poco más de 8 kilómetros de la cabecera municipal.



El hallazgo del cuerpo se hizo por parte de los mismos pobladores de dicha comunidad que regresaban de pastear su ganado.



Al lugar llegaron paramédicos de la Cruz Roja del municipio de Abasolo, así como socorristas de Protección Civil y agentes de la Seguridad Pública del Estado de Guanajuato.



Fueron los paramédicos quienes informaron a los agentes que el hombre ya no presentaba signos vitales, además de que contaba con un impacto por proyectil de arma de fuego en la cabeza a la altura de la frente.



En ese momento, las autoridades de seguridad pública comenzaron a acordonar la zona con una cinta amarilla para no contaminar la escena del crimen.



El occiso vestía un pantalón de mezclilla color azul, playera color azul con unas letras oscuras que decían “Tommy Ghilfigher” en el pecho, otra playera de color gris, tenis de color negro con blanco, contaba con bigote y el pelo era muy corto.



Al lugar arribaron agentes de Investigación Criminal así como peritos de la subprocuraduría de Justicia Región B.



Luego de haber levantado las evidencias necesarias autorizaron el levantamiento del cuerpo.



Personal del Servicio Médico Forense (Semefo) fueron quienes se encargaron de trasladar el cuerpo a la ciudad de Irapuato para someterlo a la necropsia de ley.